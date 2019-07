Obyvatelé Tokia budou během olympiády pracovat z domova

Statisíce zaměstnanců firem, které mají kanceláře v Tokiu, budou letos v létě dva týdny zkušebně pracovat z domova. Japonská metropole tak otestuje opatření, které by mělo ulevit přeplněné hromadné dopravě v průběhu letní olympiády v příštím roce. Do Tokia každý den dojíždí za prací osm milionů lidí a situace na některých linkách je podle místních i za běžného provozu nesnesitelná. Píše o tom list The Guardian.

Ke kampani nazvané "Dny práce na dálku", kterou podporuje japonská vláda a olympijský organizační výbor, se letos připojí více než 50 tisíc zaměstnanců společnosti Fujitsu, 34 tisíc pracovníků firmy NEC, 1600 zaměstnanců tokijské pobočky firmy Toyota a 600 tisíc zaměstnanců ze tří tisíc dalších firem. Testování práce z domova se uskuteční v období mezi 22. červencem a 6. zářím.

Japonský výrobce kopírek a tiskáren Ricoh plánuje v době letních olympijských her 2020 uzavřít na dva týdny své tokijské ústředí a zřídit satelitní kanceláře pro zaměstnance, kteří budou potřebovat sejít se s klienty nebo uspořádat důležité schůzky.

Letní olympijské hry 2020 v Tokiu se budou konat od 24. července do 9. srpna, po nich přijde na řadu v termínu 25. srpna až 6. září paralympiáda. Japonští pořadatelé očekávají, že v Tokiu může být v nejrušnější dny až 650 tisíc diváků.

Tokijské vlaky se přitom již nyní potýkají s přeplněností. Notoricky známé jsou fotografie, na nichž zřízenci v bílých rukavičkách tlačí během dopravní špičky cestující do nacpaných vagonů nejfrekventovanějších spojů v metropolitní oblasti Tokia, která je domovem více než 35 milionů lidí.

Velké obavy vyvolává před letní olympiádou v Tokiu také očekávané horko a vysoká vlhkost. Start maratonů byl proto posunut na šestou hodinu ranní, závod na 50 kilometrů chůze začne dokonce již v 5.30 místního času.