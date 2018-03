"Odejděte, zaplatíme vám." Migrantům vadí deportace

V Tel Avivu na protest proti plánu izraelské vlády deportovat africké žadatele o azyl v sobotu demonstrovalo na 20 tisíc migrantů a jejich podporovatelů. Informoval o tom list The Times of Israel.

Izraelská vláda oznámila, že migranti musí ze země odejít, přičemž dostanou 3500 dolarů (asi 70 tisíc korun), nebo jim hrozí, že budou zadržováni po blíže neupřesněnou dobu.

Migranti mají podle vlády na výběr, zda se vrátí do vlasti, nebo zamíří do neupřesněné třetí země. V médiích se objevily informace, že by touto zemí mohla být Rwanda nebo Uganda.

Většina Afričanů v Izraeli pochází z Eritreji, kde panuje diktatura, nebo z násilím zmítaného Súdánu, a mají strach z nuceného návratu do vlasti.

Izraelská vláda většinu z 40 tisíc běženců považuje za ekonomické migranty a tvrdí, že nemá právní povinnost jim umožnit v zemi žít. Kritici přístup vlády označili za neetický a upozornili, že poskvrňuje pověst Izraele jakožto útočiště pro židovské migranty.