Odvážný plán na záchranu fotbalistů z jeskyně má vážné trhliny

Náčelník českých speleologických záchranářů Roman Šebela považuje za riskantní a téměř nemožné, aby se ze zatopených thajských jeskyní dostalo ven 12 chlapců s jejich fotbalovým trenérem tak, že sami vyplavou ven po absolvování dlouhého potápěčského výcviku. Podle něj je lepší počkat, až z jeskyní opadne voda. Pokud neopadne, doporučil by děti transportovat na nosítkách s obličejovou maskou. Záchranáři našli všechny členy skupiny živé po devíti dnech asi čtyři kilometry od vchodu do jeskyně. Její části jsou zatopené.

Fotbalisty ve věku 11 až 16 let i s pětadvacetiletým trenérem uvěznily před deseti dny v jeskyni povodně. Záchranáři chtějí do jeskyně po dobu čtyř měsíců dopravovat jídlo a pití a mezitím chlapce učit potápění, díky kterému se budou moct dostat ven. "Já to považuju za velice obtížné, ne-li nemožné. Potápění se sice jde naučit za týden, ale dobrý jeskynní potápěč se trénuje i několik let. Podle zpráv neumějí některé ty děti ani plavat. Navíc jsou vystresované a osláblé," uvedl Šebela.

Podle něj je těžké říct, kolik ze čtyřkilometrové trasy je pod vodou, navíc bude voda kalná, prostory mohou být úzké a může se plavat proti proudu. "Pro zkušeného potápěče to může být na několik hodin. Záchrana dětí může být na více hodin nebo i den a více. Láhev s kyslíkem vydrží na hodinu dvě, pokud je člověk pod stresem a dýchá více, může ji vydýchat i za půl hodiny.

Čtyři kilometry zatopených jeskyní jsou náročné i pro zkušené potápěče, určitě ne pro děti, které neumějí plavat," přiblížil možné problémy Šebela. Počkal by na opadnutí vody. "Je to nejbezpečnější způsob, jak je dostat ven. Pokud je to oblast monzunových dešťů a voda neopadne, je ještě možnost transportu jeskyní na nosítkách s obličejovou maskou. Záleží ale na profilu jeskyně," dodal. Samotný transport na nosítkách také považuje za riskantní, ale méně než vyvedení dětí potápěním bez nosítek. Zkomplikovat by to mohl místy úzký profil jeskyní, kde by se skupina s nosítky mohla zaklínit. "Někdy má člověk problém protáhnout se tam sám. Taky stačí málo a zabloudí. Cesta musí být připravená," řekl.