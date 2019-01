OSN posiluje příměří v Jemenu, zemi hrozí hladomor

Vyjednavač OSN pro Jemen Martin Griffiths dorazil do válkou zmítaného Jemenu, kde hodlá posílit křehké příměří v přístavním městě Hudajdá. Po přistání v hlavním městě Saná ho uvítali zástupci šíitských povstalců Húsíů. Informovala o tom agentura DPA.

Jemen sužuje už čtyři roky občanská válka, v níž proti sobě bojují Húsíové, podporovaní Íránem, a vládní vojska mezinárodně uznávaného prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího, jemuž od roku 2015 pomáhá koalice v čele se sunnitskou Saúdskou Arábií. Konflikt si už vyžádal tisíce lidských životů; až 14 milionům Jemenců, což je asi polovina obyvatel této arabské země, hrozí podle OSN hladomor.

Loni v prosinci se znesvářené strany ve Švédsku pod dohledem OSN domluvily na příměří v přístavním městem Hudajdá, přes které do Jemenu proudí 80 procent humanitární pomoci. Vládní síly i povstalci ale byli od té doby obviňováni z porušování příměří. Na místě jsou pozorovatelé OSN a Griffiths podle agentury AFP přijede do Hudajdá v neděli. Následně diplomat zamíří navštívit prezidenta Hádího do saúdskoarabského hlavního města Rijádu.