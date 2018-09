Ozbrojenci zaútočili na přehlídku v Íránu, zabili 11 vojáků

Při útoku neznámých ozbrojenců na vojenskou přehlídku ve městě Ahváz na jihozápadě Íránu zahynulo 11 příslušníků elitních revolučních gard, uvedla Reuters s odvoláním na íránskou polooficiální tiskovou agenturu Tasnim. Zraněno bylo dalších více než 30 lidí. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil a šéf íránské diplomacie z něho viní státy v regionu a jejich americké spojence.

Střelba trvala deset minut a vycházela z parku nedaleko míst, kde se přehlídka odehrávala. Jak uvedl zástupce místního guvernéra, útočníci byli čtyři: dva byli zabiti a dva zadrženi. Na sobě měli podle některých informací vojenské uniformy.

Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf na twitteru uvedl, že na přehlídku zaútočili "teroristé naverbovaní, vytrénovaní, ozbrojení a zaplacení zahraničím". Mezi zraněnými jsou i děti a novináři. Podle Zarífa jsou za útoky jako byl ten v Ahvázu zodpovědné státy v regionu, které sponzorují terorismus, a jejich "pánové" z USA. Teherán na tento útok odpoví "rychle a rozhodně, aby ochránil životy Íránců", dodal šéf diplomacie.

Íránská státní televize přinesla záběry bezprostředně po útoku. Jsou na nich vidět záchranáři, kteří pomáhají osobě ve vojenské uniformě ležící na zemi. Další členové bezpečnostních složek na sebe pokřikují před tribunou, ze které armádní představitelé sledovali přehlídku.

K útoku se zatím nikdo nepřihlásil, nicméně státní televize útočníky označila jako takfírí, což je termín používaný šíity pro sunnitské extremisty, zejména z hnutí Islámský stát. Vojenská přehlídka v Ahvázu i v dalších íránských městech se konala u příležitosti výročí zahájení íránsko-irácké války v 80. letech minulého století.

Írán je zapojen na straně místních vlád do konfliktů v Sýrii a v Iráku a jeho představitelé upozornili na nebezpečí útoků sunnitských extremistů na íránské cíle. Írán byl přitom teroristických akcí od islámské revoluce v roce 1979 ušetřen.

První smrtící útok sunnitské extremistické organizace Islámský stát v šíitském Iráku přišel loni 7. června. Atentátníci tehdy zaútočili v Teheránu na vysoce symbolická místa. Nejprve pronikli převlečení za ženy do budovy parlamentu, kde zahájili palbu a jeden z nich se zde odpálil. Asi půldruhé hodiny poté zaútočilo několik ozbrojenců v mauzoleu ajatolláha Rúholláha Chomejního, kde se nachází hrob vůdce islámské revoluce z roku 1979. O život přišlo 18 lidí a dalších více než 50 jich utrpělo zranění.

