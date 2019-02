Pákistán sestřelil indické stíhačky, napětí v regionu se stupňuje

Mezi Pákistánem a Indií se ve středu opět vystupňovalo napětí kvůli vzájemným vojenským úderům ve sporné oblasti Kašmíru, přičemž obě strany vzájemně zpochybňují údaje o ztrátách. Kvůli konfliktu byla v oblasti přerušena letecká doprava a americký ministr zahraničí Mike Pompeo vyzval obě jihoasijské země, aby nestupňovaly vojenskou aktivitu. Podobně už reagovaly Německo, Británie a Francie. Pákistánský premiér vyzval Dillí k jednání s cílem situaci vyřešit.

Pákistánská armáda oznámila, že nad částí Kašmíru, kterou ovládá, dnes sestřelila dva indické bojové letouny a zajala dva indické piloty. Krátce předtím pákistánské úřady sdělily, že střely vypálené indickou armádou do pákistánské části Kašmíru dnes zabily šest civilistů a několik dalších zranily. Indie na druhé straně tvrdí, že ztratila jednu stíhačku MiG-21 a že sestřelila jeden pákistánský letoun. To Islámábád popřel, ale později připustil, že zajat byl jen jeden indický pilot.

Leteckým akcím předcházela v noci na dnešek dělostřelecká palba z obou stran, uvedla agentura Reuters. Podle indické armády Pákistánci ostřelovali granáty velké ráže 12 až 15 míst podél kontrolní linie. Indická armáda v odvetné palbě pak údajně zničila Pákistáncům pět stanovišť a způsobila jim neupřesněné ztráty. Na své straně Indové přiznali jen pět zraněných vojáků.

Podle agentury AP pákistánský úřad civilního letectví v reakci na stupňující se napětí mezi Indií a Pákistánem uzavřel vzdušný prostor země pro veškeré komerční lety. Letiště v oblasti uzavřela také Indie. Řada leteckých společností musela zrušit nebo odložit lety nebo použít delší dráhy k obletu nebezpečné oblasti.

Mluvčí pákistánské armády uvedl, že protivzdušná obrana dnes nad pákistánským územím sestřelila dvě indická vojenská letadla. Jedno z nich údajně dopadlo na Pákistánem ovládanou část Kašmíru, druhé do části, kterou kontroluje Indie. Dva piloti ze sestřeleného letounu byli zajati - jeden je ve vazbě a druhý, který utrpěl zranění, byl hospitalizován.

Indie přiznala sestřelení jednoho stroje, jehož pilot je nyní nezvěstný. Druhým zničeným armádním letadlem by mohl být vrtulník, který se zřítil na území Indie a v jehož troskách podle tamních úřadů zemřelo několik osob. Příčina pádu tohoto stroje není zatím jasná.

Zpráva o sestřelení indických letadel přišla krátce poté, co pákistánská policie oznámila, že při ostřelování raketami nebo granáty indické armády zahynulo ve městě Kotli v pákistánské části Kašmíru šest lidí včetně dětí a řada dalších osob utrpěla zranění. Několik tisíc obyvatel pohraniční oblasti bylo evakuováno a školy tam byly uzavřeny.

Pákistán a Indie se o oblast Kašmíru dlouhodobě přou. Obě země si činí nárok na celý region, každá z nich ale v současnosti ovládá jen jeho část. Vztahy mezi Pákistánem a Indií se vyostřily před dvěma týdny po sebevražedném atentátu v indické části Kašmíru, při němž přišlo o život 40 členů indické polovojenské policie. Dillí z podílu na útoku obvinilo Islámábád.

V noci na úterý podnikla indická vojenská letadla nálet na pákistánské území. Indie uvedla, že terčem byl výcvikový tábor islamistického hnutí Džajše Muhammad, které se k sebevražednému atentátu v Kašmíru přihlásilo, a že při útoku zahynulo velké množství radikálů. Podle pákistánských úřadů si akce žádné oběti nevyžádala.

Dnes naopak vzdušný prostor nad indickou částí Kašmíru narušila tři pákistánská letadla. Poté, co k nim vyletěly indické stroje, se pákistánské letouny stáhly. Kvůli incidentu bylo na tři hodiny uzavřeno letiště ve Šrínagaru, letní metropoli indického státu Džammú a Kašmír, a tři další letiště v sousedních indických státech. Pákistánský ministr zahraničí operaci armády své země potvrdil a uvedl, že měla ukázat, že Pákistán je schopen a připraven se bránit. Letadla podle něj zasáhla v Indii několik cílů, údery si ale nevyžádaly oběti na životech.

In times of war drums beating,it is the acts of kindness that will be remembered.We want India and the world today to see how Pakistan army rescued the Indian Air Force Officer from an angry mob & treated him w/dignity.Say NO to the attempts to start a war. #LetBetterSensePrevail pic.twitter.com/PrkCxWnU6O