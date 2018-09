Palestina ostře kritizuje konec příspěvků USA na uprchlíky

Palestinské vedení ostře odsoudilo rozhodnutí Spojených států přestat přispívat do programu OSN na pomoc palestinským uprchlíkům na Blízkém východě. Svým krokem Washington podle Saíba Irikáta, generálního tajemníka Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) a poradce palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse, podporuje okupaci Palestiny Izraelem. Krok USA odsoudilo také radikální hnutí Hamás, lítost nad ním vyjádřil i samotný úřad OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA).

V pátek americká vláda oznámila, že zastaví příspěvky do programu na pomoc palestinským uprchlíkům, jehož obchodní model a daňové praktiky jsou podle mluvčí ministerstva zahraničí USA "nenapravitelně chybné". Washington podle ní také nesl nepoměrně velkou finanční zátěž ve financování UNRWA.

"Naprosto odmítáme americké rozhodnutí a odsuzujeme jej," uvedl generální tajemník Irikát v noci na sobotu krátce poté, co americká diplomacie potvrdila informace již dříve zveřejněné listem The Washington Post. "Spojené státy nemají vůbec žádné právo, aby krádež palestinské půdy izraelskou okupací podporovaly a odsouhlasily," dodal.

Mluvčí radikálního hnutí Hamás, které ovládá Pásmo Gazy, uvedl, že rozhodnutí uvrhlo vládu Spojených států do "pozice nepřítele našeho lidu a arabských a muslimských lidí".

Lítost nad rozhodnutím USA vyjádřil také úřad OSN pro palestinské uprchlíky. "UNRWA poskytuje základní servis palestinským uprchlíkům a přispívá ke stabilitě v regionu," uvedl generální komisař Pierre Krähenbühl a vyzval další státy, aby mezeru ve financování zaplnily.

The UNRWA was created in 1949 to provide assistance to Palestinian refugees who were driven out of Israel after its founding. Today it supports 5 million people in the West Bank and Gaza, and in refugees camps in Syria, Lebanon and Jordan. pic.twitter.com/sq5ZCTD7Wg