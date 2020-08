Papež František se ve středu pomodlil za oběti exploze v Bejrútu

Papež František se ve středu pomodlil za oběti a pozůstalé po úterní mohutné explozi v libanonském hlavním městě Bejrútu, která si vyžádala nejméně 100 mrtvých a tisíce zraněných. Informovala o tom agentura AP.

"Pomodleme se za oběti, za jejich rodiny, modleme se za Libanon, aby s odhodláním veškerých svých společenských, politických a náboženských struktur a s pomocí mezinárodního společenství dokázal čelit tomuto extrémně tragickému a bolestnému momentu a aby tuto vážnou krizi, kterou zažívá, překonal," uvedl papež při generální audienci.

Do Libanonu putuje pomoc z řady zemí světa. Česko vysílá do Bejrútu speciální zhruba čtyřicetičlenný tým hasičů cvičený na vyprošťování lidí zavalených v troskách. Polsko posílá pět desítek záchranářů, z Francie míří do Libanonu dva letouny s humanitárním materiálem a posilami a z Řecka letadlo s týmem specializovaným na vyprošťovací práce. Pomoc poskytne také řada dalších zemí včetně Kypru, Jordánska, Ruska či Egypta.