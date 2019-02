Papež prvně stanul na Arabském poloostrově, kde se zrodil islám

Papež František přicestoval do Spojených arabských emirátů. Jako první hlava římskokatolické církve tak stanul na půdě Arabského poloostrova, kde se zrodil islám. František od nástupu do funkce před téměř šesti lety vyzývá k dialogu mezi islámem a křesťanstvím.

Letadlo, na jehož palubě papež cestoval, přistálo v hlavním městě Abú Zabí krátce před 22.00 místního času (19.00 SEČ). Papeže po přistání přivítal korunní princ emirátu Abú Zabí šajch Muhammad bin Zajd Nahaján, informovala agentura AP.

František v pondělí navštíví Velkou mešitu v Abú Zabí a zúčastní se soukromé schůzky s muslimskou radou starších. Zavítá i na mezicírkevní setkání v Abú Zabí, kde bude jednat se sunnitskými představiteli.

I am about to leave for the United Arab Emirates. I am visiting that Country as a brother, in order to write a page of dialogue together, and to travel paths of peace together. Pray for me!