Pár sekund hraje roli. Společnost se omluvila za brzký odjezd vlaku

Vlaky v Japonsku jsou známy svou špičkovou přesností příjezdů a odjezdů na čas v řádu sekund. V Tokiu se ale teď společnost West Japan Railways (WJR) veřejně omluvila svým cestujícím za to, že minulý pátek odjel její vlak ze zastávky o 25 sekund dříve. Nad tím se lidé zejména na sociálních sítích začali bavit. Zprávu o omluvě přinesl server japantoday.com.

Podle informací z tiskové zprávy, kterou společnost zveřejnila, se "incident" odehrál 11. května na nádraží Notogawa. Vlak odjel ze zastávky v čase 7.11.35, což bylo s předstihem o pouhých 25 sekund. "Velké nepříjemnosti, které jsme naším zákazníkům způsobili, byly skutečně neomluvitelné," píše se ve zprávě.

Problém nastal v tom, když se průvodčí vlaku zmýlil v čase odjezdu. Myslel si, že vlak musí odjet v 7.11 hodin, a tak v tu dobu zavřel dveře všech dvanácti vozů. Svou chybu si uvědomil okamžitě, ale když se podíval na nástupiště, nevšiml si, že by tam někdo byl, a tak se rozhodl pro dřívější odjezd.

Nakonec se však ukázalo, že pár lidí na nástupišti ve skutečnosti bylo. Průvodčí si jich nevšiml, a tak jim vlak ujel. Jeden nespokojený cestující to řekl obsluze stanice a ta zprávu předala vedení WJR, což v konečném důsledku vedlo k veřejné omluvě.

Zpoždění 25 sekund se zdá ve většině zemí banální, ale v Japonsku to může mít pro cestující dalekosáhlé důsledky. Kvůli tomu, že jim vlak ujel a museli čekat na další, dojeli nakonec do cílové stanice o šest minut později. A taková doba už může hrát velkou roli pro lidi v určitých zaměstnáních. Byl pátek ráno a učitelé či jiní pracovníci s přísnými šéfy se tak mohli dostat ve škole a jiných zaměstnáních do problémů.

"Pečlivě vyhodnotíme naše chování a budeme usilovat o to, aby k podobnému incidentu už nikdy nedošlo," znělo dál v prohlášení WJR.

Omlouvala se i konkurence

Podobný "průser" se povedl loni v listopadu i konkurenční tokijské společnosti Tsukuba Express. Ta tehdy ze stanice vyjela o 20 sekund dříve a rovněž se následně veřejně omluvila, ačkoliv žádný cestující nezůstal na nástupišti opuštěn.

Zatímco v Japonsku berou tyhle věci vážně, "zbytek světa" to bere s humorem a prostřednictvím sociálních sítí si dělají z těchto železnic legraci. "Jaká to smůla v Japonsku! Dřívější odjezd o 25 sekund? Co kdybych chytil vlak jen čtyři sekundy před odjezdem?" napsal s usměvavými smajlíky jeden z uživatelů Twitteru.