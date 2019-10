Peklo ve vlaku: kvůli vařičům uhořelo nejméně 71 lidí

Při požáru vlaku ve východopákistánské provincii Paňdžáb dnes zahynulo nejméně 71 lidí a 43 dalších bylo zraněno. Novou bilanci oznámily podle agentury AP místní úřady, které se obávají dalšího zvýšení počtu obětí, neboť 11 zraněných je v kritickém stavu. Hořet začalo údajně od jednoho z plynových vařičů, na nichž si cestující vařili snídani.

Požár nedaleko města Rahímjár Chán podle agentury Reuters zničil tři vagony. "Dva vařiče vybuchly. Vařili, používali olej, což požár ještě přiživilo," řekl televizi Geo pákistánský ministr železnic Šajch Rašíd Ahmad. Většina obětí uhořela, mnoho mrtvých ale tvoří i lidé, kteří skočili z vlaku ve snaze zachránit se před plameny.

Záchranáři uvedli, že řadu obětí znetvořily plameny k nepoznání, proto k jejich identifikaci bude nezbytná analýza DNA. Při likvidaci požáru a vyprošťování mrtvých pomáhali hasičům i vojáci.

"Slyšeli jsme, jak lidé křičí o pomoc," prohlásil jeden z cestujících Čaudhrí Šudžát, který společně se svou manželkou a dvěma dětmi nastoupil do vlaku několik hodin před tragédií. "Myslel jsem si, že zemřeme. Sousední vagon byl v plamenech. Cítili jsme se naprosto bezmocní," dodal.

Podle přeživších trvalo od vypuknutí požáru téměř 20 minut, než vlak zastavil. Někteří pasažéři navíc zpochybnili verzi, že se plameny rozšířily od vařiče; jsou přesvědčeni, že skutečnou příčinou požáru byl elektrický zkrat.

Premiér Imran Chán vyjádřil soustrast rodinám zemřelých, s některými příbuznými obětí také hovořil. Prohlášení vydal také prezident Árif Alví, který uvedl, že s rodinami obětí soucítí.

Vlak mířil z Karáčí na jihu země do severopákistánského Rávalpindí, které tvoří souměstí s metropolí Islámábádem. Město Rahímjár Chán, kde se incident stal, leží zhruba v polovině trasy. V trojici vagonů, které shořely, cestovalo přes 200 lidí, z nichž mnoho cestujících mířilo na náboženskou konferenci, napsala agentura Reuters.

Ministr železnic poukázal na to, že v Pákistánu jsou častým problémem lidé, kteří si do vlaku i přes zákaz berou vařiče, aby si na dlouhých cestách připravili něco k jídlu.

Železniční nehody nejsou v Pákistánu ničím výjimečným také vzhledem ke zchátralým vlakům a špatnému stavu kolejí a železničních mostů, jež na některých místech pamatují ještě britskou koloniální správu. Železnicím chybějí dostatečné investice a podle kritiků je sužuje i korupce a špatné vedení. Dnešní neštěstí je ale nejhorším na pákistánských železnicích za posledních téměř 15 let, píše agentura Reuters.

