Plnění příměří v jemenském přístavu Hudajdá vázne. Kvůli terénu

Plnění dohody o příměří v jemenském přístavu Hudajdá se odkládá vzhledem k těžkostem v terénu. Oznámil to zmocněnec OSN pro Jemen Martin Griffiths. V prosinci se ve Švédsku obě válčící strany - jemenská vláda a povstalečtí šíité - dohodly na příměří v tomto přístavu, který je vstupní branou humanitární pomoci pro Jemen. Až na výjimky je klid zbraní dodržován, avšak ani jedna ze stran neustoupila ze svých pozic. Přístav mají stále v rukou šíité a OSN upozornila, že se humanitární organizace nemohou dostat do hlavního sila, v němž je uskladněno obilí pro miliony hladovějících Jemenců.

Podle prosincové dohody se do 7. ledna měly stáhnout ozbrojené oddíly obou stran a měla být dokončena dohoda o výměně zajatců.

"Dynamika rozhovorů (vedených ve Švédsku) je stále zde, i když její plnění se protahuje," sdělil Griffiths. Podle něj je v terénu situace velmi komplikovaná.

Griffiths potvrdil, že vysloužilý nizozemský generál Patrick Cammaert, který vede první skupinu pozorovatelů, jež měla na plnění dohody ze Švédska dohlédnout, bude nahrazen někým jiným. Podle Griffithse bylo předem vyjednáno, že Cammaert zůstane v Jemenu jenom krátce a připraví podmínky budoucí skupině pozorovatelů. O Cammaertově odjezdu se začalo hovořit minulý týden s tím, že Nizozemec nemá důvěru povstalců.

Jemenská armáda se svými spojenci loni v červnu zahájila ofenzivu s cílem osvobodit Hudajdu a vytlačit z ní šíity. Infrastrukturu přístavu však stále ovládají povstalci, vládní jednotky jsou na okraji města. Podle agentury Reuters se strany nedokážou shodnout, kdo bude po stažení jednotek přístav a město kontrolovat. Podle svědků jsou jednotky stále na místě a místo stahování se ještě více opevňují, staví barikády a zřizují hlídky.

Jemenská válka začala v roce 2014. Šíité tvrdí, že bojují proti korupci, avšak protistrana jejich boj považuje za zástupnou válku řízenou Íránem, který šíitské povstalce podporuje. Jemenské vládě od roku 2015 pomáhá mezinárodní koalice vedená Saúdskou Arábií. Konflikt připravil o život podle střízlivých odhadů na 10 tisíc lidí a vyvolal rozsáhlou humanitární krizi. Podle OSN v Jemenu hladoví na 14 milionů lidí.

V Hudajdě je mimo dosah humanitárních pracovníků zásobárna obilí, které by uživilo čtyři miliony lidí po dobu jednoho měsíce. Do loňského listopadu zásobník kontrolovali šíité, pak oblast sice přešla do rukou armády, avšak šíité předtím stačili silo zaminovat.