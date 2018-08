Pobřeží Číny bičuje tajfun Yagi, úřady evakuovaly 200 tisíc lidí

Čínské úřady evakuovaly na východním pobřeží země více než 200 tisíc lidí z celkem deseti měst. Důvodem byl tajfun Yagi, který krátce před půlnocí dorazil do provincie Če-ťiang, doprovázen větrem o rychlosti přesahující 100 kilometrů za hodinu.

Agentura Nová Čína uvedla, že evakuováno bylo dohromady 204 949 lidí ve městech jako Tchaj-čou, Čou-šan a Wen-čou. Téměř 21 tisíc rybářských člunů muselo zůstat v přístavech.

Bouře má do oblasti přinést také vydatný déšť, ale s postupem do hloubi pevniny severozápadním směrem má postupně slábnout.

Léto je v Číně sezonou tajfunů. V posledních letech se podařilo minimalizovat počet jejich obětí díky vládním opatřením, včetně evakuací z ohrožených oblastí.

Typhoon Yagi makes landfall in Wenling County, east #China's Zhejiang Province

- over 200,000 people evacuated

- 20,949 fishing boats and another 4,526 vessels returned to port pic.twitter.com/nYVjnstUBg