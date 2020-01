Počet nakažených koronavirem stoupá, roste i počet úmrtí

Už 26 obětí evidují čínské úřady v souvislosti s šířením nového typu koronaviru, který se na konci loňského roku objevil v jedenáctimilionovém městě Wu-chan. Počet prokázaných případů se zvýšil na 876, informovala v pátek agentura DPA s odvoláním na státní média. V nejvíce zasažené provincii Chu-pej je prakticky uzavřených jedenáct měst s přibližně 37 miliony obyvatel. Od čtvrtka se to týká Wu-chanu, v pátek úřady zastavily veřejnou dopravu například ve městě Ťing-čou, kde žije asi 5,6 milionu lidí. Přerušen byl i provoz vlaků do ostatních měst.

Čínské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo čtvrteční zprávu o prvním úmrtí způsobeném koronavirem mimo centrální provincii Chu-pej. Jde o případ 80letého pacienta, který zemřel v provincii Che-pej po návratu z dvouměsíčního pobytu ve Wu-chanu. Jeden smrtelný případ je hlášen také z provincie Chej-lung-ťiang na severovýchodě Číny.

Dosud nepříliš zmapované onemocnění postiženým osobám způsobuje horečky, kašel a problémy s dýcháním, může ale i přejít v zápal plic. Jeho původ zatím není objasněný, podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se ale zřejmě na člověka přenesl z nakažených divoce žijících zvířat prodávaných ilegálně na jednom wuchanském tržišti.

Ve Wu-chanu, které je pátým největším čínským městem a epicentrem nákazy, narychlo vzniká nová nemocnice s 1000 lůžky, kde se budou léčit lidé nakažení koronavirem. Staví se na kraji města u rekreačního areálu, který podle původních plánů měli využívat dělníci. Podle místních médií má být nemocnice hotová během několika dnů. Jejím vzorem je zdravotnické zařízení, které vzniklo v roce 2003 v Pekingu během epidemie onemocnění SARS.

Několik wuchanských nemocnic podle agentury Reuters požádalo o dary ve formě ochranných brýlí, roušek, čepic a ochranných oděvů pro zdravotnický personál. Čínská média uvádějí, že některá zdravotnická zařízení mají zásoby materiálu jen na tři až čtyři dny a docházejí jim testovací sady. Nedostatek lékařských potřeb se v příštích dnech ještě prohloubí kvůli svátků kolem lunárního Nového roku, kdy je řada továren zavřená a nefungují ani běžné dodavatelské řetězce. Město se snaží získat větší finanční podporu od centrální vlády.

Množí se zákazy a příkazy

Na ulicích ve Wu-chanu, ale i v obchodních centrech a na dalších veřejných prostranstvích, kde běžně panuje čilý ruch, je neobvyklý klid. Lidé musí povinně ven nosit ochranné roušky, zavřené jsou stanice metra, nádraží i letiště a policie kontroluje auta přijíždějící do města.

Největší asijský výrobce oděvů Fast Retailing oznámil, že v souvislosti s opatřeními přijatými proti šíření nákazy koronavirem dočasně uzavřel 17 prodejen své značky Uniqlo ve Wu-chanu. V Číně, která je pro tuto japonskou firmu klíčovým trhem, má celkem 750 obchodů.

Nákaza se už dostala nejen za hranice Chu-peje, ale i za hranice Číny. Dva nakažené potvrdilo Japonsko, další případy byly hlášeny ze Singapuru, Thajska, Vietnamu, Saúdské Arábie nebo z amerického státu Washington. Druhého pacienta napadeného čínským koronavirem v pátek potvrdila také vláda Jižní Koreje, informovala agentura Reuters.

WHO ve čtvrtek usoudila, že je ještě příliš brzy na to, aby kvůli šíření nového viru vyhlásila celosvětový stav zdravotní nouze. Reuters podotýká, že zatím není jasné, jak snadno se toto onemocnění přenáší z člověka na člověka. Šíří se však v době oslav svátků lunárního Nového roku, kdy se na cesty za příbuznými po Číně i v zahraničí vydávají stamiliony lidí. Letos lunární Nový rok připadá na 25. ledna. Veřejné oslavy naplánované na sobotu zrušil Peking, zavřené pro návštěvníky bude od soboty také Zakázané město. V Šanghaji se lidé nedostanou do Disneylandu.