Podporuje rovnost manželství. Učitelku donutili k rezignaci

Soukromá vysoká škola v Austrálii měla jednu ze svých učitelek "donutit" k rezignaci potom, co nesouhlasila s postojem školy ohledně manželství stejného pohlaví. To na rozdíl od svého zaměstnavatele podporovala. Vedení se obávalo, že názor učitelky by některé rodiče vedl ke stáhnutí jejich dětí ze školy. Zprávu přinesl server The Guardian.

Rachel Colvinová byla na vysoké škole Ballarat Christian College učitelkou angličtiny 11 let. V únoru tohoto roku ale podala výpověď. V posledním půlroce jí totiž škola dávala najevo, že jí přestane nabízet příležitosti ohledně profesionálního rozvoje.

Vedení tak reagovalo na její nesouhlas s přesvědčením školy, která rovnost manželství odsuzuje. Colvinová nabízela, že si svůj názor nechá pro sebe a nebude s ním vycházet na veřejnost, její slib ale nestačil a prý musela docházet na poradenské schůzky s vedoucím učitelského sboru a školním kaplanem.

"Svou práci jsem milovala. Jsem extrémně pracovitá a loajální. To, jak to celé skončilo, bylo profesionálně ponižující. Vidím to jako příležitost od boha, abych se postavila za to, co je správné a reprezentovala to, o čem bůh skutečně je: milovat ostatní," vydala Colvinová ve svém prohlášení a svůj případ dala k soudu.

Odvolává se na zákon o rovných příležitostech z roku 2010, který člověka chrání před diskriminací v různých oblastech veřejného života. Žádá tak uznání svého nároku na názor, který nebyl jejím bývalým zaměstnavatelem akceptován. Údajně jí bylo sděleno, že rodiče své děti ze školy odhlásí, pokud se dozví, že je vyučuje učitelka, která má pozitivní náhled na manželství stejného pohlaví.

Sama Colvinová je angažovaná křesťanka a matka tří dětí. Svůj případ dává k soudu, aby studentům LGBT komunity dala najevo, že nejsou "deformováni". "Byli stvořeni tak, jak jsou. Bohem jsou plně milováni a sdílejí stejnou důstojnost se všemi lidskými bytostmi," řekla.

Studentům by musela lhát

Sama škola se odmítla k případu vyjádřit a odkázala jen na mluvčího všech australských křesťanských škol. "Přišlo to jako blesk z čistého nebe. V zásadě se jedná o tvrzení, zdali mohou křesťanské a další náboženské školy stále fungovat a učit o svém přesvědčení nejen v této, ale i v dalších důležitých otázkách," řekl mluvčí Mark Spencer s tím, že prohlášení křesťanských škol o jejích víře, a tedy i o přesvědčení ohledně manželství stejného pohlaví, je standardním postupem.

Tvrzení Colvinové, že by dokázala na škole učit i přesto, že celou věc vnímá opačně, zpochybnil. "I když to přijme (přesvědčení školy), tak ji to v zásadě vyzývá k tomu, aby svým studentům lhala. A oni si toho všimnou. Jejich další otázkou bude: ‚Co si o tom myslíte vy, paní učitelko?' Nechceme, aby naši učitelé učili něco, v co nevěří," doplnil Spencer.