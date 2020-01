Pohřeb Solejmáního bude odložen, dav ušlapal desítky lidí

Íránská státní televize informovala, že na smutečním shromáždění za generála Kásema Solejmáního v jeho rodném Kermánu v tlačenici dav ušlapal 32 lidí a 190 lidí bylo zraněno. Úterní plánovaný pohřeb byl proto odložen, uvedla agentura ISNA. V pondělí, kdy Íránci uctili v metropoli Teheránu památku generála usmrceného Američany, podle agentury AP vyšel do ulic více než milion lidí. Agentura AFP odhadovala, že počet lidí v ulicích Kermánu se zdál být přibližně stejný jako ten pondělní v Teheránu.

Na videích sdílených online byla podle AP bezvládná těla v ulicích, zatímco lidé křičeli a snažili se zraněným pomoci. Televize nejprve uvedla, že o život přišlo 35 lidí a 48 jich bylo zraněno, ale neuvedla, odkud má bilanci mrtvých potvrzenou. Později údaje aktualizovala. Nejprve o tlačenici promluvil představitel záchranných služeb. Kolik lidí přišlo o život, ale neuvedl.

Velitel elitních íránských jednotek Solejmání zahynul při pátečním útoku amerického bezpilotního letounu poblíž irácké metropole Bagdádu. Útok nařízený přímo prezidentem USA Donaldem Trumpem vyvolal rozhořčení v regionu. Teherán pohrozil odvetou.

Z Íránu zpět do Iráku byly mezitím převezeny pozůstatky člena vedení vlivných iráckých milicí Abú Mahdího Muhandise, který byl zabit při stejném útoku jako Solejmání. Tisíce truchlících oděných v černém skandovaly "Amerika je velký satan" na smutečním průvodu. Muhandisovy pozůstatky byly po útoku převezeny do Íránu k testování DNA. Následně byly poslány zpět do Íráku, Muhandisovy rodné Basry a pak poputují do posvátného města Nadžaf. V centru Basry přišly na smuteční průvod tisíce lidí. Mnozí nesli vlajky proíránské skupiny Katáib Hizballáh, kterou Muhandis založil. Spojené státy skupinu obvinily z raketového útoku v severním Iráku minulý měsíc.