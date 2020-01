Pohřeb Solejmáního byl odložen, dav ušlapal padesátku lidí

Při úterní tryzně za zabitého generála Kásema Solejmáního dav v Kermánu na jihovýchodě Íránu ušlapal padesát lidí a 213 dalších osob bylo zraněno. Informovala o tom íránská agentura ISNA, podle níž je několik zraněných ve vážném stavu. Předchozí informace hovořily o čtyřiceti mrtvých. Kvůli incidentu byl Solejmáního pohřeb odložen.

V pondělí, kdy památku generála usmrceného Američany uctili Íránci v metropoli Teheránu, vyšel podle agentury AP do ulic hlavního města více než milion lidí. Agentura AFP odhadla, že počet lidí v Kermánu v úterý se zdál být přibližně stejný.

Procesí, jehož účastníci nesli rakev, mělo vyvrcholit pohřbením generálových pozůstatků. Íránští představitelé ale oznámili, že pohřební rituál byl kvůli příliš mohutnému davu odložen. Náhradní termín bude oznámen později.

Rakev se Solejmáním a s další obětí pátečního útoku generálem Hosejnem Púrdžafarím dorazila na kermánské letiště v úterý ráno. V minulých dnech se konaly masové pohřební průvody v Ahvázu, Mašhadu, Teheránu a Komu a ještě dříve v iráckém Bagdádu, Karbale a Nadžafu.

Záznam dnešních událostí v Kermánu se objevil na videích sdílených na internetu. Byla na nich podle AP vidět bezvládná těla v ulicích, zatímco lidé křičeli a snažili se zraněným pomoci.

Velitel elitních íránských jednotek Solejmání zahynul při pátečním útoku amerického bezpilotního letounu poblíž irácké metropole Bagdádu. Útok nařízený prezidentem USA Donaldem Trumpem vyvolal rozhořčení v regionu. Teherán pohrozil odvetou.

Z Íránu zpět do Iráku dnes byly mezitím převezeny pozůstatky člena vedení vlivných iráckých milicí Abú Mahdího Muhandise, který byl zabit při stejném útoku jako Solejmání. Tisíce truchlících oděných v černém skandovaly "Amerika je velký satan" na smutečním průvodu. Muhandisovy pozůstatky byly po útoku převezeny do Íránu k testům DNA. Následně byly poslány zpět do Iráku, do Muhandisovy rodné Basry a pak poputují do posvátného města Nadžaf. V centru Basry přišly na smuteční průvod tisíce lidí. Mnozí nesli vlajky proíránské skupiny Katáib Hizballáh, kterou Muhandis založil. Spojené státy skupinu obvinily z raketového útoku v severním Iráku minulý měsíc.