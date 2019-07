Poklidná demonstrace v Hongkongu skončila násilím.

Nejméně 28 lidí utrpělo v neděli zranění při střetech protivládních demonstrantů s policisty v Hongkongu. Podle agentury Reuters o tom informovaly místní úřady. Více než 40 osob bylo zadrženo s obviněními z nezákonného shromažďování a útoků na policii. Pročínská správkyně Hongkongu Carrie Lamová ve svém pondělním prohlášení podpořila místní policisty, kteří se podle ní snaží udržet v tomto poloautonomním území pořádek, a demonstranty označila za výtržníky.

V Hongkongu se v neděli konal další protest proti návrhu zákona, který by umožňoval vydávání lidí podezřelých z trestných činů do pevninské Číny. Demonstrace se podle organizátorů zúčastnilo 115 tisíc lidí, policie počet účastníků stanovila na 28 tisíc.

Převážně poklidná demonstrace skončila jako při několika předchozích příležitostech násilím, když policie po setmění začala vyklízet ulice blokované nespokojenci a protestující se stáhli do nákupního centra. Tam následně vypukla bitka. Demonstranti podle agentury Reuters házeli na policisty deštníky a helmy, podle hongkongské policie útočili i cihlami a železnými tyčemi. Policie proti davu zasáhla pepřovým sprejem a obušky.

Z 28 zraněných zůstávalo ráno stále sedm lidí hospitalizováno, dva ve vážném stavu, napsala agentura AFP.

Správkyně Hongkongu Lamová, jejíž odstoupení demonstranti rovněž požadují, dnes tři z více než desítky zraněných policistů navštívila v nemocnici. "Děkujeme policistům za udržování společenského pořádku. Plnili své povinnosti, byli profesionální, umírnění, ale stali se terčem útoků výtržníků," uvedla Lamová, přičemž použila termín "výtržníci", kterému se aktivisté brání. V případě odsouzení za výtržnosti hrozí v Hongkongu až desetileté vězení, připomíná agentura Reuters.

Nové výroky Lamové pravděpodobně dále zvýší napětí v bývalé britské kolonii Hongkongu, která přešla v roce 1997 pod čínskou správu. V dalších dnech totiž opozice plánuje nové protestní akce.

Účastníci v minulých týdnech dosáhli toho, že správa Hongkongu pozastavila schvalovací řízení kontroverzního návrhu o vydávání, demonstranti ale požadují jeho úplné zrušení. Kritici extradičního zákona se obávají, že by norma narušila právní nezávislost poloautonomního Hongkongu a že podezřelí vydaní do Číny by tam mohli čelit nespravedlivým, politicky motivovaným procesům.