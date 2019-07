Policie zadržela tři muže, kteří chystali útok v Sydney

Australská protiteroristická policie v Sydney zadržela tři muže, a zmařila tak jejich plán provést útoky ve stylu radikální organizace Islámský stát (IS) proti řadě veřejných budov a velvyslanectví. Informovala o tom agentura Reuters.

Austrálie zvýšila stav pohotovosti proti útokům domácích radikálů v roce 2014 po vzniku IS a úřady uvádějí, že od té doby zmařily 16 velkých pokusů o útok.

Dva ze zadržených mužů, kterým je 20 a 23 let, byli obviněni z členství v IS, což je podle australských zákonů zločin. Mladší z dvojice byl obviněn z přípravy útoku v Sydney, který byl podle policie v rané fázi plánování. Třetí muž, kterému je 30 let, byl obviněn z podvodu se sociálními dávkami.

"Měli řadu cílů včetně policejních stanic, obranných zařízení, velvyslanectví, soudů a kostelů," řekl novinářům Ian McCartney z australské federální policie. "Stále jsou v této komunitě tací, kteří nám chtějí škodit," dodal. "Chtěl bych říct, že oni nepředstavují islámskou víru. Jejich činy jsou zločinecké a představují nenávist a teror."

Policie muže pozatýkala, jakmile nasbírala dostatek důkazů pro jejich obvinění, uvedl McCartney. Před soudem by měli stanout ještě během dneška nebo ve středu.

Muže, který byl obviněn z přípravy útoků, měla policie v hledáčku od poloviny roku 2018, kdy vzbudil její pozornost cestou do Libanonu. Pokud bude odsouzen, hrozí mu doživotní trest vězení. Zbylí dva mohou dostat až desetileté tresty.