Pomůžeme migrantům z Venezuely, shodli se Jihoameričané

Latinskoamerické země vyzvaly k poskytnutí zdrojů na pomoc tisícovkám venezuelských migrantů. Podporu mají nabídnout jak samotné státy, tak i OSN a další organizace. Kromě toho 11 latinskoamerických zemí v deklaraci, kterou podepsaly v úterý, vyzvaly Venezuelu k přijetí humanitární pomoci, informovala agentura AFP.

Skupina 11 latinskoamerických zemí podepsala v ekvádorské metropoli Quitu deklaraci vyzývající k "podstatnému navýšení" zdrojů určených k pomoci s exodem Venezuelanů, kteří prchají před ekonomickým kolapsem své země.

Prohlášení podepsali zástupci Argentiny, Brazílie, Ekvádoru, Kostariky, Kolumbie, Chile, Mexika, Panamy, Paraguaye, Peru a Uruguaye po dvoudenním setkání, informovala agentura Reuters.

Výdaje na pomoc venezuelským migrantům mají navýšit samotné státy a podpořit je má také OSN a další "specializované mezinárodní organizace".

Skupina států dále vyzvala venezuelskou vládu prezidenta Nicoláse Madura k přijetí humanitární pomoci s cílem zmírnit migrační krizi. Text nepodepsala Bolívie, která je spojencem Madurova režimu. Dominikánská republika se má k prohlášení připojit v brzké době.

Venezuela is facing an economic crisis. Its currency has plummeted, oil revenue has dropped and inflation has skyrocketed. How did it all begin? https://t.co/znbp8TGoWk pic.twitter.com/ImvpZnxcKJ