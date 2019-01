Postavení Kurdů je po odchodu USA nejisté. Jednají se Sýrií

Syrská vláda obnovila vyjednávání se syrskými Kurdy ve snaze dospět k politické dohodě. Sdělil to náměstek ministra zahraničí Fajsal Mikdád. Postavení Kurdů je nejisté kvůli plánovanému stažení amerických jednotek, které působí na území, které Kurdové obývají a které v minulosti dobyli v boji proti teroristickému Islámskému státu (IS). USA Kurdy chránily jako své spojence v boji proti IS, Turecko však pohrozilo ofenzivou proti Kurdům, protože je považuje za teroristy. Zástupce Kurdů oznámil, že kurdské milice zadržely osm zahraničních členů IS, mezi nimiž je jeden Američan a jeden Němec.

Kurdové mají nyní pod kontrolou část severosyrského území u turecké hranice. Po ohlášeném stažení Američanů podle agentury Reuters Kurdové chtějí, aby Damašek k hranici vyslal armádu. Rozhovory s vládou zprostředkovává Rusko coby hlavní spojenec syrské vlády. K dotazu, zda se podařilo v jednání s Kurdy pokročit, Mikdád řekl: "Vždy musíme být optimističtí. Naše minulé zkušenosti nebyly povzbudivé, ale teď jsme se přiblížili řešení."

Jeden z kurdských politiků minulý týden řekl, že kurdské skupiny předaly plán, který umožní uzavřít dohodu s Damaškem. Kurdové vyjednávali na ruském ministerstvu zahraničí v Moskvě. Podle Reuters je pro ně nejdůležitější získat ochranu proti Turecku, které řadí syrské kurdské milice YPG k teroristickým organizacím stejně jako tureckou Stranu kurdských pracujících.

Turecko za syrské války vyslalo své vojáky na syrský sever už dvakrát ve snaze vytlačit YPG od hranice. Neútočilo ale na Kurdy na místech, kde operovali Američané - spojenci z NATO.

Mikdád také prohlásil, že si je jist, že "všichni zahraniční vojáci" ze Sýrie odejdou. Damašek považuje přítomnost Američanů za nelegální, ruskou armádu naopak syrský režim do země pozval.

Když USA ohlásily stažení, pohrozili Kurdové kromě jiného tím, že budou nuceni propustit zajatce z IS, protože se budou muset soustředit na sebeobranu v boji proti Turecku.

YPG na své webové stránce oznámily, že při operacích 6. a 7. ledna zadržely osm zahraničních členů IS. Ve skupině je 16letý Američan a jednatřicetiletý Němec.

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu zopakoval, že Turecko neodstoupí od vojenské operace, aby zabezpečilo svou jižní hranici před syrskými kurdskými bojovníky.

V Ankaře tento týden jednal poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost John Bolton a snažil se získat záruky, že Turecko ochrání kurdské bojovníky jakožto americké spojence. Prezident Recep Tayyip Erdogan jakékoli poskytnutí záruk odmítl.