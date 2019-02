Pozůstatek sovětsko-afghánské války: vesnice postavená z raket

Sovětská vojska se sice stáhla z Afghánistánu před 30 lety, ale šrámy z této války jsou dodnes patrné. Na severu země se dokonce vyskytuje vesnice, kterou z trosek znovu postavili místní obyvatelé z nevybuchlých dělostřeleckých raket, kvůli nedostatku peněz a jiného materiálu. "Vesnice může kdykoliv vyletět do povětří," uvedla stanice BBC, která o vsi Kezelabád natočila reportáž.

Rakety, které sovětští vojáci nestačili odpálit z raketometů Grad, slouží ve vsi jako trámy ve sklepech a podkrovích, lávkách a můstcích, anebo i jako sloupy ve vinohradech. Ve vsi bylo takto využito na 400 raket - než vláda vyslala ženisty, aby stovky kilogramů výbušnin zneškodnili.

Sovětská vojska vtrhla do Afghánistánu na konci roku 1979 ve snaze udržet u moci prosovětský režim. Vojenské dobrodružství skončilo po necelých deseti letech odsunem sovětských vojsk, který byl ukončen 15. února 1989. Bojové ztráty Moskva dlouho tajila, až za reformního režimu Michaila Gorbačova bylo oznámeno, že tažení si na straně SSSR vyžádalo přes 15 tisíc mrtvých. Během deseti let bojovalo v Afghánistánu 620 tisíc sovětských vojáků a miliony Afghánců uprchly do zahraničí.