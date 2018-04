Práce v Kuvajtu? Nikam! Duterte změnil dočasný zákaz na trvalý

Filipínský prezident Rodrigo Duterte oznámil, že dočasný zákaz pro Filipínce odcházet za prací do Kuvajtu se stává trvalým. Prezident o dočasném zákazu rozhodl v únoru v reakci na vraždu filipínské hospodyně v této zemi u Perského zálivu. Vztahy mezi oběma státy se ale nyní ještě zhoršily poté, co Kuvajt dal filipínskému velvyslanci týden na to, aby zemi opustil. Diplomatická roztržka se týká právě sporu o filipínské hospodyně, poznamenala agentura AFP.

Filipíny zakázaly svým občanům cestovat do Kuvajtu za prací, když se objevily informace, že bylo v mrazáku opuštěného kuvajtského bytu v únoru objeveno tělo filipínské hospodyně Joanny Demafelisové. K její vraždě se později přiznal čtyřicetiletý Libanonec Nádir Issám Assaf. Asistovala mu jeho syrská manželka, která je na útěku. Assafovi hrozí trest smrti.

Důvodem nové roztržky je spor kolem filipínských hospodyň v Kuvajtu, které se filipínská ambasáda snažila dostat ze země, když se k ní dostaly zprávy, že ženy údajně čelí násilí ze strany svých zaměstnavatelů. Video, v němž z černého vozu s diplomatickou značkou vyběhne muž k domu, kde na něj čeká filipínská hospodyně, oba následně běží zpět k autu, nasedají a odjíždějí, se objevilo na internetu. Filipíny se za tuto záchrannou akci omluvily, Kuvajt ale stejně nařídil vyhoštění filipínského velvyslance a rovněž povolal domů svého ambasadora v Manile.

"Zákaz se stává trvalým. Už nebude žádný nábor zejména pomocníků do domácnosti," řekl dnes filipínský prezident novinářům. Zacházení s Filipínci v Kuvajtu nazval "katastrofou". "Chtěl bych apelovat na vaše vlastenectví: vraťte se domů. Bez ohledu na to, jak jsme chudí, my přežijeme. Ekonomika je na tom dobře a schází nám tady naši pracovníci," vzkázal Filipíncům v Kuvajtu.

V Kuvajtu je podle odhadů filipínského ministerstva zahraničí více než 260.000 Filipínců, téměř 60 procent z nich pracuje jako pomocníci v domácnosti. Mnoho jich je také ve Spojených arabských emirátech, Saúdské Arábii a Kataru. Kuvajtské ministerstvo zahraničí uvádí, že v Kuvajtu je zhruba 170.000 filipínských pracovníků.

V zahraničí pracuje více než 2,3 milionu Filipínců. Dohromady posílají na Filipíny každý měsíc přes dvě miliardy dolarů (41,5 miliardy Kč), uvedla agentura Reuters. To v jedné z nejrychleji rostoucích ekonomik světa přispívá k silnému růstu spotřebitelských výdajů.