Premiér Módí navštívil Kašmír. S tisíci vojáky v zádech

Přísná bezpečnostní opatření provázela cestu indického premiéra Naréndry Módího do regionu Džammú a Kašmír, který si nárokuje jak Indie, tak Pákistán. Místní separatisté předtím vyzvali ke stávce na protest proti premiérově návštěvě, informovala agentura AP.

Na severu Indie zůstaly zavřené obchody a další podniky a tisíce vojáků dohlížely na to, aby nemohlo dojít k protestům či útokům protivládních povstalců. Úřady zadržely desítky aktivistů, v kašmírském údolí pozastavily vlakovou dopravu a znemožnily přístup k internetu z mobilních telefonů.

Premiér Módí měl na programu obhlídky prací na infrastruktuře. Ráno přijel do horského regionu Ladak u hranice s Čínou a Pákistánem a slavnostně tam otevřel univerzitu. Navštívit by měl také město Šrínagar, které je podle AP centrem městského aktivismu proti indické vládě. V převážně hinduistické části Džammú je pak plánován proslov ke shromáždění občanů.

