Přestřelka mezi policisty na letišti v Turecku

Dva zranění policisté byli v úterý převezeni do nemocnice poté, co po sobě navzájem stříleli na letišti v Kayseri ve středním Turecku. Informovala o tom televize NTV. Soukromá agentura DHA uvedla, že jeden policista vystřelil na druhého a pak obrátil zbraň proti sobě ve snaze vzít si život.

Podrobnosti o incidentu v odletové hale letiště nejsou známy, stejně jako pohlaví policistů. Policie však podle NTV přijala v terminálu pro domácí lety dodatečná bezpečnostní opatření.

Two airport police officers in central #Turkey shoot each other during an argument. Both wounded officers have been taken to a hospital- Reuters