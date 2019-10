Při demonstracích zahynulo více než dvacet lidí

Nejméně 23 lidí v pátek zahynulo při protivládních protestech v Iráku. S odvoláním na irácké bezpečnostní zdroje o tom informovala agentura AP. Osm mrtvých bylo hlášeno v Bagdádu, ostatní demonstranti přišli o život v provinciích Basra, Zikár, Majsán a Musanna na jihu země.

Irácká komise pro lidská práva uvedla, že při protestech bylo zraněno zhruba 1770 demonstrantů a příslušníků bezpečnostních složek. Demonstrace vypukly kvůli přetrvávajícím ekonomickým a sociálním problémům a korupci ve vládě. Bezpečnostní složky proti demonstrantům podle zdrojů AP použily ostré náboje, gumové projektily i slzný plyn.

Ve čtvrti Aš-Šaab na severu Bagdádu se pátečních protestů účastnilo přes 200 lidí, kteří zablokovali klíčovou silnici spojující hlavní město se severem země. Další demonstrace propukly v části Az-Zaafaráníja v jihovýchodním Bagdádu, kde se je podle agentury Reuters policie snažila rozehnat střelbou do vzduchu a slzným plynem. Při střetu policistů a protestujících v centru města zemřeli tři lidé. Ostrou munici a slzný plyn použili příslušníci bezpečnostních složek i když se snažili zabránit demonstrantům, aby pronikli do bagdádského letiště.

Menší skupiny protestujících se sešly i ve městě Kirkúk na severu Iráku a ve východní provincii Dijála. Ve městě Násiríja zemřeli čtyři z protestujících a nejméně 14 lidí bylo zraněno, včetně 11 členů bezpečnostních složek, uvedla s odkazem na místní úřady agentura AFP. V ulicích města byli rozmístěni i příslušníci elitní protiteroristické jednotky. Stalo se tak poté, co policie "ztratila kontrolu" nad situací, uvedla agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj. Úřady následně oznámily, že ve městěch Násiríja, Amára a Hilla na jihu země vyhlásily kvůli násilným protestům zákaz vycházení.

Protesty proti nedostatku veřejných služeb se dosud konaly spíš na jihu země. Iráčany trápí zejména často přerušované dodávky elektřiny, nezaměstnanost a také korupce, která podle nich panuje ve vládě.

Policie při úterním protestu použila slzný plyn, vodní děla i ostré náboje. Následky včerejšího střetu s demonstranty v centru irácké metropole odklízela úklidová služba a těžká technika odvážela odpad. Kolem náměstí Tahrír hlídkovaly početné policejní jednotky včetně obrněných aut a členů zásahových oddílů. Ráno zůstal uzavřen most vedoucí z náměstí do takzvané Zelené zóny, v níž sídlí vládní úřady a velvyslanectví několika zemí a do níž se lidé snažili dostat při úterním protestu.

V pátek irácké úřady oznámily, že takzvanou Zelenou zónu opět uzavřely a přístup do oblasti hlídají obrněná vozidla a bezpečnostní složky. Zóna byla pro veřejnost uzavřena od americké invaze do Iráku v roce 2003 až do června letošního roku.

Úterní protest neorganizovala žádná politická strana ani skupina, byl podle všeho projevem všeobecné nespokojenosti občanů. Mluvčí ministerstva vnitra hovořil o "sabotérech, kteří se snaží rozpoutat násilí". Prezident Barham Sálih ale na twitteru zdůraznil, že ústava dává lidem právo na poklidné manifestace. "Pořádkové síly jsou tady proto, aby chránily občany. Naši mladí chtějí reformy a práci, je naší povinností tyto legitimní požadavky splnit," napsal.

Zástupkyně OSN v Iráku Jeanine Hennisová-Plasschaertová řekla, že ji situace znepokojuje, a vyzvala irácké úřady ke zdrženlivosti.