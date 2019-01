Při nehodě školního autobusu zahynulo šest dětí

Při nehodě školního autobusu na horské silnici v severní Indii v sobotu přišlo o život šest školáků a řidič. Dalších 12 dětí bylo při neštěstí zraněno. S odvoláním na sdělení indické policie o tom informovala agentura AP.

Na místě nehody ve státě Himáčalpradéš přišel o život řidič a tři děti ve věku od pěti do 14 let, tři další děti zemřely po převozu do nemocnice, uvedl policista Róhit Malpání. Dalších 12 dětí bylo zraněno a muselo být hospitalizováno, dodal. Příčinu neštěstí úřady stále vyšetřují.

Na indických silnicích každoročně přichází o život asi 150 tisíc lidí. Důvodem nehod bývají nejčastěji nezodpovědné řízení, špatně udržované silnice a přeplněné vozy.

Loni v září přišlo při autobusové nehodě na jihu Indie o život 55 lidí. Autobus měl namířeno do hinduistického chrámu, když sjel z horské cesty.