Přijde zlom? Volby v Hongkongu ovládli prodemokratičtí politici

Prodemokratičtí kandidáti jasně zvítězili v nedělních místních volbách v Hongkongu. Podle předběžných výsledků, o nichž informovala stanice RTHK, získali jednoznačnou většinu 390 ze 452 přímo volených křesel. Ovládli tak 17 z 18 místních rad, které byly dosud pod kontrolou propekingských politiků. Správkyně Carrie Lamová řekla, že názoru veřejnosti bude vláda pokorně naslouchat. Čínský ministr zahraničí Wang-I zdůraznil, že Hongkong je součástí Číny.

"Zvítězili jsme díky protestům, které udělaly z místních voleb referendum," uvedl prodemokratický aktivista Jimmy Sham, který získal jeden z mandátů. Dříve nepříliš sledované hlasování se stalo jakýmsi testem popularity správkyně Lamové, jejíž pozicí už téměř půl roku otřásají prodemokratické protesty. Volby také měly ukázat, jak silnou podporu mají aktivisté mezi většinovým obyvatelstvem.

"Dnes jsme vyhráli malou bitvu, která ale ukazuje, že obyvatelé Hongkongu mají šanci vyhrát i válku. Budeme bojovat dál," uvedl další z představitelů protestního hnutí a úspěšný kandidát Henry Sin Ho-fai.

Hong Kong District Council election: Democrats’ landslide victory as covered by local and int’l newspapers https://t.co/Ir351Gih0A #HongKong #China #antielab #antiELABhk #HongKongProtests @holmeschan_

Lamová uvedla, že vláda výsledky voleb respektuje a vnímá je jako odraz nespokojenosti se současnou situací. "Vláda bude samozřejmě pokorně naslouchat názorům občanů a vážně o nich přemýšlet," píše se v jejím prohlášení.

Blok politiků loajálních k Pekingu, který dosud místní rady bezvýhradně ovládal, získal jen kolem 60 mandátů. Nejsilnější z propekingských stran ztratila 155 ze svých dosavadních 182 křesel. O mandát přišel mimo jiné i Junius Ho, kterého počátkem tohoto měsíce pobodal na ulici útočník s nožem. Aktivisté Hoa obviňují, že pomáhal zorganizovat útoky na demonstranty.

Vysoká volební účast

O obrovské důležitosti, kterou obyvatelé Hongkongu volbám přikládali, svědčila i volební účast. Ta podle oficiálních údajů dosáhla rekordní výše 71,2 procent. K urnám dorazily přes čtyři miliony hlasujících, což je zhruba dvakrát tolik než při posledních volbách v roce 2015, kdy hlasovalo 47 procent voličů. Prodemokratičtí kandidáti tehdy obsadili jen stovku křesel, propekingští politici jich získali třikrát tolik.

Místní rady nemají příliš reálné moci; 117 radních má ale právo zasednout v 1200členné komisi, která volí správce Hongkongu. V té převažují přívrženci centrální čínské vlády.

Hong Kong: HKPORI Poll



Would vote for Carrie Lam (Pro-Beijing) if there were direct elections for chief executive:



Yes: 11%



No: 82%



Don’t Know/No Response: 7%



Field Work: 17-23/10/19

Sample Size: 1038#HongKong