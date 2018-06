PŘÍMÝ PŘENOS: Přelomová schůzka. Překonali jsme překážky, řekl Kim Trumpovi

V Singapuru se koná summit USA-KLDR, v jehož úvodu si šéf Bílého domu Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un před televizními kamerami potřásli rukama. Jde o vůbec první schůzku amerického prezidenta s nejvyšším představitelem Severní Koreje.

Setkání mezi čtyřma očima skončilo po necelé hodině. Rozhovory pak pokračovaly za účasti dalších členů obou delegací. Trump hodnotí úvodní jednání s Kim Čong-unem jako velmi dobré. Prohlásil, že s vůdcem KLDR navázal skvělý vztah, a věří, že společně problémy vyřeší.

Na začátku setkání oba vrcholní činitelé před novináři zapózovali. Trump prohlásil, že historický summit bude "nesmírně úspěšný", a vyjádřil přesvědčení, že naváže s Kimem "skvělý vztah". Kim Čong-un připomněl, že vrcholné schůzce předcházela řada překážek. "Všechny jsme je překonali a dnes jsme tady," řekl prostřednictvím tlumočníka.

Atmosféra úvodního setkání byla srdečná, ale ne tak přátelská, jako když se v dubnu severokorejský vůdce setkal s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem, napsal server BBC News.

Hlavním tématem summitu je jaderné odzbrojení KLDR, za které jsou Američané ochotni poskytnout Pchjongjangu bezpečnostní záruky. "Budeme spolupracovat a postaráme se o to," řekl Trump po zahajovacím rozhovoru s Kimem.

