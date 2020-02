Profesionální voják zastřelil 17 lidí, vše vysílal živě na facebooku

Voják, který v sobotu zaútočil na několika místech ve městě Nakchon Rátčchasímá na východě Thajska, zastřelil podle posledních informací místních úřadů 17 osob, uvedla agentura AFP. Další lidé jsou zranění.

Agentura Reuters napsala, že pro Thajsko jde o neobvyklý případ, s násilím se potýkají spíše země na jih od něj. Útočník je na útěku, prý se ukryl v nákupním centru.

Místní média zveřejnila záběry, na kterých voják vystoupil z auta a několikrát vystřelil; lidé se vzápětí dali na útěk. Útočník prý vše živě vysílal na facebooku. Jeho profil na této sociální síti je už zablokovaný. Dříve během dne na něm napsal, že "smrt je pro každého nevyhnutelná".

Update : Video of the shooter in Terminal 21 shopping mall in Nakhon Ratchasima .#Thailand #โคราชpic.twitter.com/A3HHj0yG98