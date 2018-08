Propad liry jako kampaň. Krizi vytvořila Amerika, tvrdí Turci

Serap, třiadvacetiletá prodavačka obchodu s oděvy v centru Istanbulu, si je jistá tím, koho má obvinit z prudkého propadu turecké liry. "Je to krize, kterou vytvořila Amerika," řekla. Její názor na příčinu krize sdílí mnoho Turků a naznačuje to, proč podpora prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, který v červnu zvítězil v prezidentských volbách a získal větší pravomoci, vypadá nedotčená, alespoň prozatím.

Turecká lira od počátku letošního roku oslabila vůči dolaru o 35 procent. V pátek se propadla na nové rekordní minimum a zažila největší jednodenní propad od turecké finanční krize v roce 2001. Ceny potravin, nájmů a pohonných hmot v Turecku rostou. Státní provozovatel plynovodů minulý týden zvýšil ceny zemního plynu pro výrobu elektřiny o 50 procent.

Věrní příznivci Erdogana považují propad měny za snahu USA podkopat jejich zemi a prezidenta. "Pokud oni mají své dolary, my máme naše lidi, našeho boha," řekl Erdogan ve svém projevu v noci na pátek, kdy vylíčil propad liry jako kampaň vůči Turecku.

Tyto komentáře v pátek dominovaly tureckým převážně provládním médiím. Noviny a televizní stanice líčí krizi liry jako politický útok, který minulý týden vystupňovalo zavedení amerických sankcí na dva turecké ministry kvůli sporu o zadržení amerického evangelického pastora Andrewa Brunsona.

"Minulý týden vydali skandální rozhodnutí o našich ministrech," říká Serap. Neví přesně, jaké kroky Washington podnikl proti Turecku, ale říká, že její zemi nebude nikdo utlačovat. "Není to tak snadné, aby nás donutili sklonit hlavu před jejich požadavky," dodává.

Propad liry, ke kterému přispívají obavy z vlivu Erdogana na měnovou politiku a zhoršující se vztahy Turecka s USA, vyvolal otřesy na rozvíjejících se trzích po celém světě a dominuje titulkům finančních zpráv po celém světě. Turecká média však krizi převážně ignorují, kromě Erdoganových komentářů.

Ne všichni Turci obviňují USA

"Noviny dokonce nepsaly o růstu cen zemního plynu a elektřiny," říká Veysel, řidič taxi v Istanbulu. Upozorňuje, že spíše než z médií se dozvěděl o propadu liry a prudkém růstu pohonných hmot, když tankoval a vyptával se u svých cestujících.

Někteří Turci vidí vinu i blíže domova. "Berou nás všechny na pokraj útesu," říká 35letá učitelka, která si v istanbulském nákupním centru kupuje nabíječku k telefonu. Nechce však být jmenována , protože se obává, že by mohla být považována za kritičku prezidenta, který nesnese ani jen malý nesouhlas.

Erdoganovi příznivci nevidí příliš důvodu k poplachu. "Vláda ví, co dělá - zvěsti o krizi vytvářejí falešnou paniku," tvrdí třicetiletý prodejce novin a cigaret v istanbulském kiosku Ahmet. "Myslím si, že je dobré, že z toho nedělají velkou událost. K čemu jinému by to sloužilo, než k vytvoření další paniky. Vláda něco udělá, když to bude nutné."

Levent, který vlastní obchod s příslušenstvím k mobilním telefonů, uvádí, že postavení Turecka ve světě je důležitější než lira a obavy z kolapsu měny jsou přehnané. "Dolar přesáhl pět (lir), ano. Ale my jsme nehlasovali pro dolar, hlasovali jsme pro silné Turecko," uvádí s odvoláním na červnové vítězství Erdogana ve volbách. "Podívejte - každý má aut, ve městě je rušný 24hodinový provoz. Vypadá to jako město v krizi?"