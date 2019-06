Protesty v Gruzii: desítky zraněných, měla v tom prsty Moskva?

Při potyčkách během protiruského protestu před gruzínským parlamentem v Tbilisi bylo ve čtvrtek večer zraněno a poté hospitalizováno 39 policistů a 30 demonstrantů. Oznámila to místní média. Prezidentka Salome Zurabišviliová v reakci na nepokoje tvrdě odsoudila Moskvu, jejíž "pátá kolona" je podle ní za incidenty zodpovědná. Organizátoři protestu oznámili, že na dnešní večer chystají další, údajně nenásilné akce. Ruská diplomacie tvrdí, že gruzínská opozice zneužila k nepokojům pobytu ruských poslanců.

Pobouření vyvolala návštěva ruského komunistického poslance Sergeje Gavrilova, který během jednání meziparlamentní unie pravoslavných usedl jako její nově zvolený předseda do křesla šéfa gruzínského parlamentu a pronesl projev v ruštině. Gruzínští opoziční poslanci hlasitými protesty zasedání přerušili a další jednání zmařili. Gruzínská opozice tvrdí, že Gavrilov bojoval v roce 2008 v rusko-gruzínské válce, poslanec to ale popírá. Do předsednického křesla prý usedl proto, že ho tam organizátoři pozvali.

Před gruzínským parlamentem se ve čtvrtek sešly tisíce lidí. Davy se pokusily proniknout do budovy, čemuž bránily pořádkové síly zejména použitím slzného plynu. Podle informací agentury Reuters použily k rozehnání davu i gumové projektily a vodní dělo. Protestující zase házeli lahve a některým policistům vzali ochranné štíty a strhli helmy. Gruzínská média uvádějí, že protest byl živelný a neorganizovala ho žádná politická strana. Později se ale údajně do čela demonstrantů postavili aktivisté opozičního Sjednoceného národního hnutí (UNM) exprezidenta Michaila Saakašviliho.

Prezidentka Zurabišviliová v komentáři k nepokojům označila Rusko za "nepřítele a okupanta" a uvedla, že incidenty před parlamentem vyvolala ruská "pátá kolona" s cílem vyvolat v Gruzii rozkol. Oznámila, že přerušuje státní návštěvu Běloruska a vrací se do vlasti. Zahraniční cestu se rozhodl přerušit i šéf parlamentu Irakli Kobachidze, jehož demisi protestující požadovali.

Rusko a Gruzii znepřátelila krátká válka v srpnu 2008, po které Moskva uznala nezávislost kavkazských odštěpeneckých provincií Abcházie a Jižní Osetie, kde má své vojenské posádky. Tbilisi to označuje za okupaci. Obě země neudržují diplomatické styky a navzdory občasným diplomatickým konzultacím, které probíhají v Praze a v Ženevě, se vztahy nepodařilo normalizovat.

Gruzínský server Civil dnes oznámil, že napětí v Tbilisi trvalo celou noc. Policie v ulicích dál zasahovala proti skupinám demonstrantů, ráno v centru města vyrostla barikáda. Na centrální Rustaveliho třídě byla doprava obnovena až po rozednění. Šéf UNM Grigol Vašadze oznámil, že dnes večer se bude před budovou parlamentu demonstrace opakovat. Kromě demise Kobachidzeho žádají protestující odstoupení šéfa tajné služby Vachtanga Gomelauriho a ministra vnitra Giorgiho Gacharii.

Náměstek ruského ministra zahraničí Grigorij Karasin dnes v prohlášení uvedl, že "radikálně naladěná gruzínská opozice" využila návštěvy ruské parlamentní delegace k vyvolání nepokojů. "Znovu to dokazuje emocionální nálady radikálních gruzínských politiků, kteří se všemožně snaží zabránit normalizaci vztahů mezi Tbilisi a Moskvou," řekl Karasin, který má na ruském ministerstvu zahraničí na starosti vztahy s Gruzií. Moskva bude podle něj dál o normalizaci vzájemných styků usilovat.