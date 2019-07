Protesty v Hongkongu pokračují. Policie má být zdrženlivější

V Hongkongu se koná další protest proti návrhu zákona, který by umožňoval vydávání lidí podezřelých z trestných činů do pevninské Číny. Sešlo se na něj podle agentury AP až 10 tisíc lidí, kteří míří ze stadionu do centra čtvrti Sha Tin. Protest se koná po sobotním pochodu v obchodní části Hongkongu na hranici s Čínou, který provázely násilnosti.

Před akcí podepsalo několik poslanců prohlášení, v němž se odsuzuje sobotní policejní zásah. Zákonodárci vyzvali policisty, aby byli zdrženlivější.

Demonstrace proti návrhu zákona se konají několik týdnů a účastníci dosáhli toho, že správa Hongkongu pozastavila schvalovací řízení návrhu. Tento týden správkyně Hongkongu Carrie Lamová prohlásila, že je zákon mrtvý, avšak návrh nezrušila. Demonstranti požadují, aby byl zcela stažen a volají i po rezignaci Lamové.

Kritici extradičního zákona se obávají, že by norma narušila právní nezávislost poloautonomního Hongkongu a že podezřelí vydaní do Číny by tam mohli čelit nespravedlivým, politicky motivovaným procesům. Některé z protestů měly velmi hojnou účast, organizátoři hovořili až o dvou milionech lidí, což ale policie nepotvrdila.

Při sobotní akci lidé protestovali proti praxi v bezcelní zóně na hranici s Čínou, kam jezdí Číňané nakupovat ve velkém a zboží pak odvážejí k novému prodeji do Číny. Ke konci se protest zvrhl v násilí, policisté se snažili lidi rozehnat obušky a pepřovými spreji, lidé se bránili deštníky. Podle hongkongského tisku utrpělo pět policistů zranění. K dnešní akci policie povolala 2000 svých lidí.