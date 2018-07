Protržená hráz rozestavěné přehrady. Pohřešuje se sto lidí

V Laosu se v pondělí večer protrhla hráz rozestavěné přehrady. Stovky lidí jsou pohřešovány a neštěstí si vyžádalo zatím neznámý počet obětí. Vylily se miliardy krychlových metrů vody, informovala laoská oficiální tisková agentura, na niž se odvolávají světové tiskové agentury.

Neštěstí se stalo v provincii Attapeu na jihovýchodě země nedaleko hranic s Vietnamem. Podle oficiální laoské agentury KPL voda připravila o domovy více než 6600 lidí.

Skupiny na ochranu životního prostředí dlouhodobě vyjadřují obavy z hydroelektrárenských projektů Laosu a především z dopadu elektráren na řeku Mekong, její flóru a faunu i na místní obyvatele a ekonomiky, které jsou na řece závislé.

Přehrada se stavěla jako společný podnik vedený jihokorejskou firmou s thajskými a laoskými partnery. Měla být otevřená v letošním roce, ale zatím není jasné, zda už byla uvedená do provozu.

