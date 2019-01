První žena v Indii zdolala horu, na kterou mohli pouze muži

Indickou posvátnou horu Agastya Mala vylezla poprvé v historii žena. Stalo se tak potom, co nejvyšší soud v listopadu nařídil zrušení místního zvyku, který zakazoval ženám na horu vstoupit. Zprávu přinesl servery India Times a CNN.

Hora měřící 1868 metrů byla doposud "chráněna" hinduistickou komunitou, jež v lokalitě obývá tamní lesy. I když zákonem to nikdy ustanoveno nebylo, platila tradice, že na horu mohou vylézt pouze muži. Ženy na ni měly vstup zakázán.

Nyní tradici porušila 38letá Dhanya Sanalová z jihu země. Ta pracuje jako mluvčí na ministerstvu obrany a jako jediná žena ze stočlenné skupiny se zúčastnila úterní túry na vrchol hory. Doprovázely ji ještě dvě ženy ze skupiny rangerů, kteří lezce náročnou cestou provázeli.

Potom, co soud rozhodl o volném pohybu žen na Agastya Mala, zaregistrovala se jich zhruba další stovka, jež touží vystoupat až na vrchol. Sanalová ale další zájemkyně varuje, že jde o těžkou cestu "s extrémně náročným terénem", a tak je třeba, aby byl člověk fyzicky dobře připraven.

"Během stoupání na vrchol jsem musela přinejmenším na čtyřech místech doslova viset na lanech jako opice, abych se dostala přes skalnatý terén. Jsou tam svahy ve sklonu 60 stupňů. Je opravdu těžké je vylézt," uvedla.

Zákaz z úcty ke kmeni

K hoře chová hluboký vztah kmen Kani, který na ni posílá muže, aby tam sbírali různé bylinky, jež komunita považuje za posvátné. Z úcty vůči kmenu tak místní hlídači této oblasti zakazovali ženám na horu vystoupat.

"Neexistovalo žádné náboženské ani jiné pravidlo, které by to nařizovalo. Respektovali jsme to jen kvůli sentimentu, který chováme vůči kmenu. To je všechno," potvrdil doktor V. Venu, ředitel turistické oblasti, pod jehož administrativu lesy a hora spadají.

Nyní po rozhodnutí nejvyššího soudu už nemohou ženám dál bránit ve zlézání hory. V Indii jde o poměrně významné rozhodnutí, které bylo učiněno v době, kdy v zemi bují debaty o genderové nerovnosti ve společnosti, náboženství nebo v úpravách zákonů.