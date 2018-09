Putin a čínský prezident spolu smažili, byliny zapili je vodkou

Prezidenti Ruska a Číny Vladimir Putin a Si Ťin-pching si během jednání Východního ekonomického fóra v ruském Vladivostoku odskočili k plotně. Oblečení v zástěrách smažili byliny. Tyto tradiční ruské palačinky pak plnili kaviárem a po ruském způsobu zapili vodkou, píšou ruská státní média.

Podle agentury AFP to není poprvé, co Putin a Si společně vařili. V červnu, rovněž před očima kamer, připravil šéf Kremlu během návštěvy Číny byliny, které dal svému tamnímu protějšku ochutnat.

Státníci spolu v úterý také v metropoli ruského Dálného východu probírali ekonomické vztahy Ruska a Číny a Severní Koreu. Čínský prezident podle AFP prohlásil, že přátelství mezi Ruskem a Čínou "se neustále utužuje".

Feast like a Tsar! #Xi and #Putin enjoy pancakes with caviar pic.twitter.com/Y6GM6mglhY