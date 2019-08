Reuters: Útok na přehlídku ozbrojených sil v Jemenu má 32 obětí

Nejméně 32 lidských životů si vyžádal čtvrteční útok na přehlídku bezpečnostních sil v jemenském přístavním městě Aden. S odvoláním na bezpečnostní a zdravotnické zdroje o tom informovala agentura. Hlášen je také zatím neupřesněný počet zraněných.

K akci se přihlásili povstalečtí šíité, když oznámili, že k útoku použili balistickou raketu a ozbrojený bezpilotní letoun. Aden je sídlem mezinárodně uznávané vlády, proti níž šíité bojují od roku 2014. Válka si vyžádala tisíce životů a uvedla Jemen do hluboké humanitární krize.

At least 32 killed in attack on military parade in #Yemen's Aden, Reuters reports citing security and medical sources pic.twitter.com/wSHNuEtWEG