Režisér natočil film o Kurdech. Soud ho poslal do vězení

Turecký soud poslal tento týden na dva a půl roku do vězení režiséra Veysiho Altaye za dokumentární film o Kurdech, o pět měsíců kratší trest vězení dostal i bývalý radní města Batman Dicle Anter, který umožnil promítání filmu v místním divadle. Informoval o tom turecký opoziční server Ahval. Oba muži dostali tresty za "propagandu teroristické organizace".

Dokumentární film Nu Jin (v překladu Nový život) natočil režisér a válečný fotograf Altay v severosyrském městě Kobani a zachycuje v něm život tří kurdských žen, které bojovaly proti teroristické organizaci Islámský stát (IS). Kurdky byly členkami takzvaných Ženských obranných jednotek (YPJ), které na severu Sýrie spolu s kurdskými milicemi YPG výrazně přispěly k porážce IS.

Jednotky YPG podporovaly v jejich boji USA, ale Ankara je považuje za teroristickou organizaci a snaží se omezit jejich vliv na severu Sýrie u svých jižních hranic. Na jihu Turecka totiž žije také kurdská menšina.

IS obsadil syrské město Kobani v roce 2014, kdy dosáhla tato organizace významných územních zisků v Sýrii a Iráku. Kobani mělo tehdy asi 45 tisíc obyvatel, většina z nich byli Kurdové. Po obsazení IS se jich tisíce snažily dostat do Turecka, které jim ale hranice zavřelo. Události tehdy vyvolaly v Turecku protesty, při nichž zemřelo přes 50 lidí. Protestující požadovali vojenskou pomoc Kurdům, kteří bránili město Kobani proti IS.