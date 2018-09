Řidič autobusu nutil děti, aby dýchaly do měřiče alkoholu

Francouzský soud uložil tento týden pokutu řidiči školního autobusu, který před několika měsíci nutil děti, aby dýchaly do čidla systému měření alkoholu v dechu, aby mohl odblokovat nastartování vozidla. Kuriózní případ se udál už loni v polovině prosince, soudní řízení s 51letým mužem se ale uskutečnilo až v tomto týdnu. Na jeho konci dostal řidič pokutu v přepočtu skoro deset tisíc korun, informovala francouzská média.

Měřiče alkoholu v dechu jsou povinné v autobusech ve Francii od roku 2015. Obsah alkoholu v krvi nesmí v této zemi u profesionálních řidičů přesahovat hodnotu 0,2 promile.

Řidič jednoho prosincového dne přiměl nejprve jedno dítě, aby dýchlo na čidlo za něj. Protože ale nevydrželo s dechem, vyzval i jeho staršího bratra, aby se také činil. Teprve díky němu se řidiči povedlo autobus nastartovat.

Muž se pak dětem svěřil, že vypil před jízdou dvě piva. Během cesty jel pak rychlostí vyšší než obvykle, což přimělo jednu vyděšenou žačku k prosbě, aby ubral plyn. Jiné dítě si ověřilo na mobilu pomocí satelitního signálu, že autobus měl v jednu chvíli rychlost 107 kilometrů za hodinu, ačkoli má povoleno jen 90.

Děti z autobusu si zážitek nenechaly pro sebe a svěřily se rodičům. Chladným událost nenechala ani otce dýchajících chlapců, který je policistou.

Řidič, který byl brzy po události propuštěn ze zaměstnání, se u soudu hájil tvrzením, že před jízdou jen žertoval a že vozidlo už mělo nastartovaný motor. Také vytrvale popíral, že by jel rychle.

"V tom případě děti podlehly skupinové halucinaci, protože všechny tvrdily opak," reagoval na jeho obhajobu soudce. Nakonec mu uložil dvě pokuty v celkové výši 370 eur (9500 Kč).

