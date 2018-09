Řidič v Číně najel autem do davu, devět lidí zabil a desítky zranil

Devět lidí zabil a více než 40 dalších zranil řidič sportovního-užitkového vozu (SUV), když v centrální čínské provincii Chu-nan najel do davu na náměstí ve městě Cheng-jang. Policie čin vyšetřuje, o terorismu zatím nehovoří.

#UPDATE: death toll rises to 9 with 46 injured after a Red SUV intentionally crashed into pedestrians in Hengdong, Hunan Province pic.twitter.com/N21Q5Wrkl0