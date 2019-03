Ruská letadla zničila sklad zbraní islamistů, tvrdí Moskva

Ruské letectvo v provincii Idlib na severozápadě Sýrie zničilo skladiště zbraní, které patřilo skupině radikálních islamistů napojené na teroristickou síť Al-Káida. Akce byla koordinována s Tureckem. Kurdsko-arabská koalice na východě země čelila protiútoku bojovníků Islámského státu podniknutému z poslední bašty radikálů ve vesnici Baghúz.

Ruské ministerstvo uvedlo, že skladiště patřilo skupině Haját Tahrír aš-Šám, která je napojená na Al-Káidu. Podle něj letectvo podniklo nálet poté, co Moskva získala informaci o velké dodávce bezpilotních letounů, které měly být použity pro útok na ruskou základnu Hmímím v Sýrii.

Akce byla podle ruských úřadů koordinována s Tureckem, s nímž Rusko loni v září dojednalo dohodu o příměří v provincii Idlib, která je posledním opěrným bodem protivládních povstalců v Sýrii. Dohoda odvrátila hrozící útok syrských vládních vojsk, její dodržování se však dostává pod tlak, neboť nadvládu nad tímto územím získali na ostatních povstaleckých skupinách islamisté napojení na Al-Káidu. Moskva i Ankara mají dohodu, že své kroky v Idlibu budou koordinovat.

Na východě Sýrie bojuje s posledními zbytky takzvaného Islámského státu (IS) Američany podporovaná arabsko-kurdská koalice SDF. Ta uvedla, že radikálové nadále vzdorují jejímu tlaku a dokonce zorganizovali protiútok z nepatrného území, které ještě ve východní Sýrii drží. Podle velitele SDF protiútok začal v noci na středu a po celý den pokračovaly boje, při nichž se kurdské jednotky pokoušely zahnat válečníky IS do jejich původního postavení. Odpor radikálů je údajně stále "zuřivý".