Rusko má odvážný plán. Zvažuje plynovod vedoucí přes KLDR

Ruský plynárenský gigant Gazprom se vrací k myšlence výstavby plynovodu, který by vedl přes KLDR do Jižní Koreje. Reaguje tak na známky poklesu napětí na Korejském poloostrově. Uvedl to V úterý podle agentury Reuters náměstek generálního ředitele podniku Alexandr Medveděv. Dodal, že Gazprom je v souvislosti s touto myšlenkou v kontaktu se svými jihokorejskými i severokorejskými kolegy.

Severní a Jižní Korea zůstávají technicky ve válečném stavu, protože korejská válka z let 1950-1953 skončila pouze dohodou o příměří, nikoli podpisem řádné mírové smouvy. Letos se však vztahy obou zemí výrazně zlepšily. Výsledkem sbližování byl dubnový summit jihokorejského prezidenta Mun Če-ina a severokorejského vůdce Kim Čong-una ve vesnici Pchanmundžom v demilitarizovaném pásmu.

Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů. Je klíčovým dodavatelem plynu pro řadu evropských zemí včetně České republiky.