SAE znovu otevírá ambasádu v Sýrii. Po sedmi letech

Spojené arabské emiráty (SAE) po sedmi letech znovu otevírají ambasádu v Damašku, oznámilo syrské ministerstvo informací v pozvánce novinářům na čtvrteční ceremoniál. Podle agentury Reuters tento krok diplomaticky posílí syrského prezidenta Bašára Asada, SAE totiž v předchozích letech podporovaly syrské povstalce bojující od roku 2011 proti vládě.

SAE odvolaly svého velvyslance z Damašku v roce 2011, kdy v zemi vypukla občanská válka. V ní SAE spolu s dalšími státy regionu podporovaly povstalce, jejich role ale nebyla tak výrazná, jako třeba v případě Saúdské Arábie či Turecka. Válka v zemi sice ještě neskončila, ale Asadův režim už dostal zpět pod svou kontrolu valnou většinu země, a to díky podpoře Ruska a Íránu.

Právě snaha vymanit Damašek z íránské sféry vlivu je podle pozorovatelů zřejmě za začátkem obnovy vztahů arabských zemí se Sýrií. Řada arabských zemí zavedla sankce vůči Damašku poté, co Liga arabských států (LAS) v roce 2011 pozastavila Sýrii členství v LAS kvůli represím vůči povstalcům.

V posledních několika týdnech ale bylo patrné oteplení ve vztazích některých zemí LAS se Sýrií. Například tento měsíc navštívil Damašek súdánský prezident Umar Bašír, který se tak stal první hlavou státu z LAS, jenž Sýrii od vypuknutí války navštívil.

Také Arabský parlament, orgán LAS, tento měsíc vyzval členské země této organizace, aby Sýrii členství obnovily. Podobné výzvy se podle agentury Reuters objevovaly několik měsíců předtím v egyptských provládních médiích.

Ze Sýrie stáhla svého velvyslance po vypuknutí občanské války velká část zemí světa, jako jedna z mála tam zůstala velvyslankyně České republiky Eva Filipi. Česká ambasáda zajišťuje konzulární služby i pro USA a EU.

URGENT UAE Ministry of Foreign Affairs announces the return of work at the State Embassy in Damascus.#Step_News