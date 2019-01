Saúdka na útěku od rodiny získala od OSN status uprchlice

Saúdskoarabská dívka, která před několika dny utekla od své rodiny do thajského Bangkoku, získala od OSN status uprchlice. Informují o tom světové zpravodajské agentury. Osmnáctiletá Rahaf Kunúnová se obává, že by ji doma zabili, protože se zřekla islámu. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) požádal australskou vládu, aby zvážila přesídlení Kunúnové do své země.

Dívka od rodiny uprchla ve snaze dostat se právě do Austrálie. Do Thajska přiletěla v sobotu z Kuvajtu, následně se zde zabarikádovala na hotelovém pokoji, odkud prostřednictvím twitteru šířila zprávy o své situaci. Odmítla nastoupit na letadlo zpět do Kuvajtu a nyní se také odmítla setkat se svým otcem, který za ní přiletěl v úterý.

Zpravodajský web BBC uvádí, že zavržení islámu je v Saúdské Arábii trestáno smrtí. "Moji bratři, rodina a lidé ze saúdskoarabského velvyslanectví na mě budou v Kuvajtu čekat. Zabijí mě," řekla Kunúnová agentuře Reuters. Mladá žena je nyní v péči pracovníků UNHCR, ten dříve uvedl, že uprchlice má platná australská víza.

Australské ministerstvo vnitra přijetí žádosti od OSN potvrdilo, ve stručném prohlášení pouze dodalo, že případ saúdskoarabské dívky bude posuzovat "obvyklým způsobem".

Kunúnová médiím popisovala, že doma dlouhodobě čelila fyzickému, verbálnímu a citovému zneužívání ze strany mužských rodinných příslušníků. "Vyhrožují mi a nedovolují mi pokračovat ve vzdělání," uvedla mimo jiné. Podle výpovědi thajského imigračního úředníka chce ale dívka útěkem především uniknout předem dohodnutému sňatku.

Reuters píše, že dívčiny příspěvky na twitteru uvedly do pohybu kampaň aktivistů z celého světa, a thajské úřady ani ne 36 hodin na to zvrátily své rozhodnutí donutit Kunúnovou k návratu za rodinou. "Její případ opět přitáhl globální pozornost k přísným společenským pravidlům Saúdské Arábie, vyžadujícím například, aby žena měla svolení k cestování od mužského 'opatrovníka'," uvádí Reuters.