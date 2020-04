Saúdská Arábie zakázala trest smrti pro nezletilé i bičování

Saúdská Arábie už nebude ukládat trest smrti odsouzeným, kteří byli v době spáchání trestného činu nezletilí. S odvoláním na státní Saúdskou komisi pro lidská práva (SHRC) o tom informovala agentura Reuters. Saúdskoarabský nejvyšší soud zakázal také bičování jako trest, doplnila agentura DPA.

Místo trestu smrti budou podle SHRC lidé, kteří spáchali trestný čin před osmnáctým rokem věku, dostávat trest odnětí svobody, a to v délce nanejvýš deseti let. Trest si budou navíc odpykávat v nápravném zařízení pro mladistvé.

Změnu podle státní lidskoprávní komise obsahuje dekret, který vydal král Salmán. Podle agentury Reuters není jasné, kdy vstoupí v platnost.

Podle zprávy organizace Amnesty International (AI) zveřejněné tento týden skončilo loni v Saúdské Arábii na popravišti rekordních 184 osob. Nejméně jedna z nich nebyla v době spáchání činu zletilá.

Na twitteru SHRC informovala také o tom, že nejvyšší soud zrušil bičování jako trest. Místo něj mají soudy ukládat tresty vězení, pokuty nebo jiné alternativní tresty. Komise uvedla, že tento krok je součástí reformního úsilí krále Salmána a korunního prince Muhammada bin Salmána.

The #HumanRights Commission welcomes the Supreme Court’s decision to abolish the punishment of flogging in Ta'zir cases, by directing courts to choose between imprisonment sentences and/or fines or any other alternative punishment.#SaudiArabia