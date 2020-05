Šéfka wuchanského ústavu odmítla, že koronavirus pochází odtud

Ve wuchanském institutu virologie mají tři živé kmeny koronaviru z netopýrů, ale žádný neodpovídá covidu-19. Řekla to ředitelka tohoto pracoviště Wang Jen-i. USA chtějí vyšetřit možnost, že koronavirus, který se rozšířil z Wu-chanu do světa, unikl z tohoto čínského pracoviště. Wang to v čínské televizi CGTN označila za naprostý výmysl.

Většina vědců se kloní k názoru, že se koronavirus označovaný jako SARS-CoV-2 zřejmě na člověka přenesl ze zvířat. Největší podezření padá na wuchanské tržiště, kde se prodávala živá divoká zvířata a které bylo vzdáleno několik kilometrů od institutu virologie.

"Stejně jako zbytek světa jsme ani my nevěděli, že ten virus existuje. Jak tedy mohl uniknout z naší laboratoře?" sdělila Wang v rozhovoru, který televize vysílala v sobotu, ale který byl natočen už 13. května.

První případ koronaviru byl ve Wu-chanu ohlášen koncem prosince, do neděle onemocnění covid-19 zabilo na celém světě přes 342.000 lidí.

Spekulace o wuchanském institutu jako původci koronaviru se šíří delší dobu na internetu. Wang přiznala, že se na jejím pracovišti podařilo "z netopýrů izolovat a získat několik typů koronaviru". "Máme tři kmeny živého viru," sdělila. Jejich shoda s covidem-19, na nějž umírají nyní lidé, je podle ní "jenom z 79,8 procenta".

Jak upozornila agentura AFP, toto pracoviště studuje jedny z nejnebezpečnějších patogenů. Jeho pracovníci na začátku současné epidemie přispěli k poznatkům o SARS-CoV-2 a jejich práce byla v únoru publikována v odborném časopise. Jejich výzkum prokázal 80procentní shodu koronaviru s virem SARS, který byl za epidemií z let 2002-2003, a 96procentní shodu s koronavirem z netopýrů.