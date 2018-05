Senior se nabídl k adopci. Nechtěl zemřít v osamění

Chan C´-čcheng byl v 85 letech na sklonku svého života. Jeho zbytek si však nepřál strávit v pečovatelském domě, nýbrž v kruhu nějaké rodiny, která by ho adoptovala. Muž ve svém inzerátu uváděl, že je na svůj věk vitální a dokáže se o sebe sám postarat. Do svého skonání však nikoho nenašel. Jeho příběh přinesl server The Independent.

Chan C´-čcheng přežil japonskou invazi, čínskou občanskou válku i kulturní revoluci. Za svůj život toho prožil opravdu hodně, i proto se mu nechtělo do domova důchodců. Svá poslední léta toužil strávit v nějaké obyčejné rodině, a tak se rozhodl pro netypický inzerát.

"Hledám někoho, kdo by mě adoptoval. Jsem osamocený muž, ve svých pětaosmdesáti se dokážu sám o sebe postarat, umím nakupovat i vařit. Netrpím žádným chronickým onemocněním. Do důchodu jsem odešel z vědeckého institutu v Tchien-ťinu s penzí šest tisíc jenů (zhruba dvacet tisíc korun) měsíčně," napsal.

"Nechci do pečovatelského domu. Mou nadějí je, že mě nějaká hodná osoba nebo rodina adoptuje, přečká se mnou zbytek mého života a pohřbí mé tělo, až zemřu," uvedl dále v inzerátu, jehož kopii v prosinci nalepil na rušnou autobusovou zastávku ve svém okolí.

Manželka zemřela, synové jsou pryč

Starý pán zdůvodnil svůj inzerát tím, že žije sám a ve svém okolí prakticky nemá prakticky nikoho blízkého. Jeho žena už zemřela, se syny, kteří emigrovali do Kanady, není v kontaktu a v sousedství jsou povětšinou mladé rodiny, které vychovávají malé děti nebo se samy starají o své starší rodiče.

O jeho příběhu a přání nezemřít sám se postupně dozvídalo více a více lidí, kteří nějakým způsobem chtěli pomoct. Místní restaurace mu například nabízela jídlo. Novinář z provincie Che-pej mu přislíbil návštěvu, senior mezitím navázal alespoň pravidelný telefonický kontakt s dvacetiletou studentkou práv na jihu země. Avšak najít rodinu se mu nedařilo.

Navíc se postupně se jeho zdraví zhoršovalo. Poslední týdny jeho života jsou pak velkou záhadou. Studentka T´iang-ťing s ním naposledy telefonovala 13. března, na druhý den jeho další hovor nezastihla. Začátkem dubna, když Chan C´-čchengovi volala, se ozval na druhé straně cizí hlas. Byl to jeho syn, který ji sdělil, že otec zemřel 17. března.

V Tchien-ťinu jeho smrt prakticky nikdo nezaznamenal. Sousedé o tom vůbec nevěděli. Pět z nich vypovědělo, že se jim zdálo podezřelé, že ho dva týdny nikdo neviděl na společných chodbách, nikdo ho však nepřišel zkontrolovat.

O vše potřebné se nakonec postaral jeho syn Chan-čchang, který přiletěl z Kanady. Kvůli inzerátu se ale na svého svého otce zlobil, protože podle něho lhal. Měl totiž tři syny, a ne dva, jak všem tvrdil. Mladík se také hájil, že se všichni o něj dobře starali. "Nebyl osamocený, tohle se mohlo stát kdekoliv," řekl místním médiím.

Sám nakonec nezemřel

Syn nechtěl prozradit detaily otcovy smrti, ale potvrdil, že senior v den úmrtí zavolal na blíže nespecifikované číslo - nejspíše někomu, s kým byl po svém odhalení příběhu pravidelně v kontaktu. Dotyčný se o něj postaral a C´-čchenga nechal převézt do nemocnice.

Tam zemřel na zástavu srdce, ale nebyl sám, jak se původně obával. Poslední chvíle jeho života s ním trávil jeho společník.

Podobné případy nejsou v Číně příliš velkou vzácností, Kvůli zákonu - nařizujícímu rodinám mít pouze jedno dítě - se věk celé populace v této komunistické zemi pozvolna mění, stárne. V současnosti je 15 procent obyvatel starších 60 let, v roce 2040 se očekává, že tohoto věku dosáhne skoro každý čtvrtý Číňan. To s sebou bohužel přináší podobné smutné případy, jako byl ten C´-čchengův.