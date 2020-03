Severní Korea odpálila dvě střely krátkého doletu

Severní Korea v pondělí ze svého východního pobřeží odpálila dvě střely krátkého doletu. Obě dopadly do moře, uvedlo jihokorejské ministerstvo obrany. Akce se uskutečnila dva dny poté, co místní média informovala o vojenském cvičení, na které osobně dohlížel i severokorejský vůdce Kim Čong-un. Podle jihokorejské armády by tak mohlo jít o pokračování cvičení. Informovala o tom agentura Reuters.

Střely letěly 240 kilometrů a dosáhly nadmořské výšky 35 kilometrů, uvedla také jihokorejská armáda. Odpal podle ní Severokorejci provedli z okolí přístavního města Wonsan.

Severokorejský vůdce v závěru loňského roku prohlásil, že KLDR nemá důvod prodlužovat své moratorium na zkoušky jaderných zbraní a raket dlouhého doletu. Postěžoval si na "gangsterské sankce a nátlak" a varoval, že pokud USA nezmění nepřátelskou politiku vůči Pchjongjangu, KLDR bude pokračovat ve vývoji moderních zbraňových systémů. Přislíbil také, že brzy předvede "novou strategickou zbraň".

Spojené státy žádají, aby se Pchjongjang vzdal vývoje jaderných zbraní, a teprve potom chtějí odvolat sankce uvalené na KLDR za její jaderné a raketové zbrojní testy. Pchjongjang požaduje postupné rušení hospodářských sankcí výměnou za dílčí kroky v odzbrojovacím procesu. Jednání o denuklearizaci KLDR se ocitla na mrtvém bodě od neúspěšného summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa s Kim Čong-unem loni v únoru v Hanoji.