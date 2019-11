Situace se v Hongkongu houstne. Studenti bojují o univerzitu

Pořádková policie se po dlouhém obléhání v pondělí nad ránem místního času (v neděli kolem 22.40 SEČ) pokusila proniknout do areálu polytechnické univerzity v Hongkongu, ve které podle studentských odborů setrvává asi 500 prodemokratických aktivistů.

Podle agentury AP se ale nedostala příliš daleko a protestující mají školu stále pod kontrolou. Desítky z nich areál opustily a policie několik z nich zatkla, uvedla CNN. Dalším aktivistům ale v opuštění kampusu brání za pomoci slzného plynu.

Ti se tak podle reportéra britského deníku The Guardian obávají, že policie nemá zájem o zmírnění vyhrocené situace a chce všechny demonstranty okupující univerzitu na protest proti vládě Hongkongu hromadně zatknout. Očekávají rozsáhlou operaci s cílem je vypudit.

Dalších asi 100 lidí, kteří byli mezi těmi, co aktivistům na univerzitě přišli vyjádřit podporu, policie zadržela v přilehlé čtvrti Tsim Sha Tsui.

Demonstrace a blokády se mezitím konají na poloostrově Kowloon severně od univerzity. Jejich cílem je odvrátit pozornost policie od polytechniky. Policie proti aktivistům, kteří házeli cihly a zápalné lahve, použila slzný plyn. Od nedělního rána místního času bylo podle zdravotnických úřadů zraněno 38 lidí.

In #HongKong, the police have started firing "rounds and rounds” of tear gas at the #HongKongProtesters, trapping them inside #PolyUHK. #China’s brutal crackdown has turned #HK into a war zone.



China’s strategy: censor & intimidate at all costs.

pic.twitter.com/JektZXDKo6