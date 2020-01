Smrtící virus: velmoci chystají evakuaci svých občanů

Spojené státy, Francie a Rusko plánují evakuaci svých občanů z čínského města Wu-chan, odkud se koncem prosince začala šířit nákaza novým koronavirem. Metropole provincie Chu-pej je kvůli této infekci v rámci preventivních opatření dopravně izolovaná.

List The Wall Street Journal dnes napsal, že Spojené státy připravují na neděli charterový let, kterým by se měli z Wu-chanu vrátit domů občané a diplomati USA. Podle deníku je ve městě v této chvíli přibližně 1000 amerických státních příslušníků. V objednávaném letadle jsou ale místa jen pro 230 cestujících. Na palubě bude pro případ, že by někteří z cestujících byli infikováni, také zdravotnický personál.

Podle deníku South China Morning Post o evakuaci francouzských občanů z Wu-chanu jedná též francouzský generální konzulát. Mělo by jít o zorganizování odvozu autobusy z Wu-chanu do města Čchang-ša, které je správním střediskem provincie Chu-nan.

Právě s Francouzi koordinuje možný odjezd tří Čechů z Wu-chanu české ministerstvo zahraničí. "Jednáme s francouzskou stranou o případné evakuaci těch Čechů, kteří by o to stáli," řekla dnes ČTK mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová. Zatím nepadlo žádné rozhodnutí, dodala.

S čínskými úřady nyní podobně jedná také ruské velvyslanectví v Pekingu, napsala agentura RIA Novosti. "Zatím oficiální odpověď (ohledně možnosti odjezdu cizinců z Wu-chanu) nemáme. Naši občané nás žádají o objasnění, jak mohou odjet z provincie Chu-pej, jak mohou opustit Wu-chan. V současné době o tom s čínskou stranou jednáme," citovala agentura mluvčího ambasády Georgije Jegorova.

Počet nakažených roste

Číně už na nový koronavirus zemřelo 41 lidí a počet nakažených už překonal 1300. Podle agentury Reuters to oznámily úřady provincie Chu-pej; z tamního města Wu-chan se infekce začala šířit. V celé Číně se dále zpřísňují preventivní opatření, včetně rozšíření počtu izolovaných chupejských měst a dalšího omezování dopravy.

Úřady dnes uvedly, že k dříve oznámeným 26 úmrtím nově přibylo dalších 15 obětí, přičemž jen v Chu-peji dosud zemřelo 39 lidí. Státní televize mimo jiné informovala, že novému koronaviru podlehl i 62letý doktor, který léčil pacienty ve Wu-chanu.

Čínský úřad národního zdraví uvedl, že potvrzených případů nákazy je v zemi aktuálně 1355. Stav stovek z nich je přitom vážný. V přímém kontaktu s osobami, u nichž se koronavirus potvrdil, bylo více než 15.000 lidí. Kontrolou z nich úspěšně prošlo přes 1200, ostatní jsou dál na pozorování.

Virus se v jedenáctimilionovém Wu-chanu objevil koncem loňského roku. Případy úmrtí nejsou hlášeny jen z provincie Chu-pej, ale i z dalších regionů nejlidnatější země světa. Podle aktualizovaných údajů čínského serveru Global Times v současné době zavedlo nejpřísnější zdravotnická opatření už 25 regionů na úrovni provincií.

Čínská vláda dnes podle agentury DPA nařídila v celé zemi kontroly a hygienická opatření v osobní dopravě. Na letištích, vlakových a autobusových nádražích i v přístavech by měla být nainstalována zařízení k měření horečky. Všude tam, ale i přímo v dopravních prostředcích, má být zajištěna hygiena včetně dezinfekce.

Vypracovány jsou i plány k zabezpečení léčby nemocných. Připravené kroky zahrnují i způsob izolace osob infikovaných novým virem nebo ke sledování lidí, u nichž je podezření, že byli nakaženi.

Ve Wu-chanu samotném bude v centru od neděle zakázaná veškerá "nedůležitá" automobilová doprava.

Pekingské úřady se rozhodly dočasně zastavit provoz, rovněž od neděle, na autobusových linkách spojujících čínskou metropoli s dalšími městy. V Pekingu je potvrzeno už pět případů infikování "wuchanským" koronavirem. Dva nakažení přitom nejsou spojení s provincií Chu-pej, což je zřejmě poprvé, co bylo zaznamenáno rozšíření koronaviru bez přímého kontaktu s tímto čínským regionem.

Onemocnění byla potvrzena i mimo Čínu. Podle Reuters jde v Asii o Japonsko, Jižní Koreu, Nepál, Malajsii, Singapur, Thajsko, Tchaj-wan a Vietnam. V pátek první tři případy v Evropě oznámily francouzské úřady a druhou infikovanou osobu potvrdily také Spojené státy. Prvního infikovaného člověka dnes oznámila i Austrálie.

České ministerstvo zahraničí v pátek doporučilo Čechům, aby necestovali do osmi měst v čínské provincii Chu-pej, která tamní úřady uzavřely kvůli výskytu nákazy. Výzvu, aby necestovali do Číny, adresovala občanům své země také například ruská vládní agentura Rosturizm.

Po Wu-chanu, který je od čtvrtka prakticky uzavřený, přerušilo letecké, autobusové i vodní spojení s ostatními částmi Číny dalších 17 měst provincie Chu-pej. Dnes k původním 13 přibylo pět nových a v izolaci je tak nyní kolem 56 milionů lidí, napsala AFP.

Obavy z šíření koronaviru dnes v Číně výrazně poznamenalo oslavy lunárního Nového roku. Mnoho lidí raději zůstalo doma, a pokud se někdo odváží ven, pak raději s maskou na obličeji. Z nařízení úřadů snažících se zamezit šíření zhoubného viru jsou zavřené chrámy, významná turisty hojně navštěvovaná místa, kina i divadla.

V Pekingu byly mimo jiné zrušeny tradiční oblíbené chrámové trhy s různými představeními, s hrami pro děti a se stánky, kde se prodávají pochoutky a novoroční suvenýry. Na neurčito je nepřístupné pekingské Zakázané město, stejně jako například Disneyland v Šanghaji.

Čínské úřady rozhodly o rychlém zřízení další nemocnice určené pro lidi nakažené novým koronavirem. Jedna, o níž média informovala v pátek, se buduje ve Wu-chanu a bude mít kapacitu 1000 lůžek. Podle dnešních zpráv se už začala stavět druhá nemocnice, určená pro 1300 pacientů, která by měla být hotova 3. února.